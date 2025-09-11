Alberto Samperio 11 SEP 2025 - 12:56h.

La familia de la víctima piensa que hay más vecinos implicados en el brutal asesinato ocurrido en la noche del 7 de octubre de 2023

Gritos de "asesino" en Pelahustán tras la detención de un vecino presuntamente relacionado con el asesinato de Belén

El presunto asesino de Belén Sánchez ha confesado que la mató a pedradas debido a una cruel apuesta. Sin embargo, la familia de la víctima cree que hay más vecinos del pueblo implicados en el brutal crimen. Los hechos ocurrieron la noche del 7 de octubre de 2023 en Pelahustán, Toledo.

Belén Sánchez, una joven de 45 años, salió de su casa para hacer una ruta en bicicleta y nunca más regresó. Su cadáver apareció en un camino rural después de haber sido golpeada con una piedra hasta en trece veces, diez de ellas en la cara y en el cráneo.

Ella intentó defenderse sin éxito y luego fue cubierta por rocas y una manta. Dos días después la Policía detuvo a Fernando Muñoz, un vecino de 38 años adicto al alcohol y a las drogas. El criminal entró semidesnudo en un bar del pueblo tras el asesinato y aseguró que todo se trataría de una apuesta.

La versión de Ramiro, el hermano de la asesinada

El hermano de Belén Sánchez ha estado en directo con Nacho Abad en 'En boca de todos' para aclarar todas las dudas que existen respecto al crimen. Ramiro ha recordado el momento en el que descubrieron que la joven había sido brutalmente golpeada con piedras.

"Cuando nos lo comunica la Guardia Civil lo primero que me enseñan es una manta. Pensé que mi hermana se había caído con la bicicleta", ha explicado el hermano de la víctima. Ramiro ha mencionado que lo curioso del asesinato es que la bicicleta en la que iba se encontró en otro sitio del municipio: "No estaba en el lugar del crimen, apareció en una pared de una calle del pueblo a la madrugada siguiente".

El hermano de Belén se ha pronunciado sobre el supuesto asesino y ha contado que también aparecieron las gafas, la camiseta y un paquete del tabaco del detenido. Tras esto, Ramiro ha vuelto a explicar que Fernando Muñoz apareció desnudo en el bar del pueblo: "Este tipo se presenta en un bar del pueblo diciendo incongruencias, que es una apuesta".

Lo que ha dejado claro Ramiro es que "es un vecino perfectamente cuerdo del pueblo de toda la vida". Por último, ha señalado que piensan, por diversas pruebas, que hay más vecinos implicados y que le habrían tendido una emboscada a su hermana: "Hay fibras en las uñas de mi hermana que no corresponden con las prendas que llevaba el detenido".