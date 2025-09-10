Alberto Samperio 10 SEP 2025 - 14:23h.

La voluntaria de 'La Flotilla de la Libertad' se ha defendido en 'En boca de todos' de las críticas que recibe en las redes sociales

La Global Sumud Flotilla reanuda su viaje hacia Gaza e Israel amenaza con tratarlos como terroristas

Una de las flotillas españolas ha sido atacada por un dron al intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Este sería ya el segundo ataque nocturno que los miembros de esta embarcación habrían recibido en las aguas de Túnez. Todos los integrantes se encuentran bien tras la explosión de un proyectil desconocido en la cubierta del barco.

'La Flotilla de la Libertad', como así se llama, ha denunciado que el impacto se habría producido por el Estado de Israel. En un comunicado han mencionado y culpado que estos hechos están ocurriendo para detener su misión de ayudar a los palestinos. A pesar de haber sufrido inconvenientes, la flotilla ha continuado su viaje hacia Gaza.

'En boca de todos' ha entrevistado en directo a Ana Alcalde, una de las integrantes de la flotilla que ha decidido ayudar a los palestinos. La chica ha recordado el momento de la explosión: "Es un segundo ataque a la misma hora. Vieron volar al dron, se escuchaba perfectamente el sonido. Lo hemos tenido persiguiéndonos todo el viaje".

Alcalde ha explicado que están preparados para estos ataques y que por lo tanto resolvieron el problema al instante: "Luego lanza un artefacto que lo estamos investigando. Provocó un incendio y fue sofocado en 30 segundos porque sabemos a lo que nos exponemos todos los días y ensayamos estas situaciones".

Las críticas que recibe en redes sociales: "Están utilizando el bulo"

El presentador Nacho Abad le ha comentado que en las redes sociales está recibiendo muchas críticas. Las personas le están echando en cara a Ana Alcalde que no está recaudando fondos para Gaza, sino que está de fiesta en Ibiza al grito de "Free Palestina". La integrante de la flotilla ha negado la información que hay en redes.

"Tenemos una ola fascista que nos intenta tapar... Están utilizando al bulo para poder desacreditarnos y nos hace el trabajo más fácil a la hora de defendernos", ha respondido la voluntaria. Alcalde ha asegurado que las imágenes en las que aparece de fiesta son en Barcelona antes de zarpar hacia la Franja de Gaza.

La miembro de 'La Flotilla de la Libertad' ha señalado después que también ha sido criticada por un vídeo en el que aparece bailando en la embarcación. Ana ha especificado que era un vídeo para despedirse de sus seis hijos con la única intención de no preocuparles: "Es el día de la despedida y quiero que me vean con la mejor cara. ¿Tengo que llorar para ir a hacer una causa? Voy llena de esperanza".

