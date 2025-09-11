Miguel Barroso 11 SEP 2025 - 12:24h.

El agresor llevaba un machete de grandes dimensiones y la rápida actuación de un vecino logró evitar una gran tragedia

Una mujer de 63 años es agredida por su marido con un machete en plena calle, pero la rápida intervención de un vecino que detiene al agresor, logra frenar al maltratador y salvar la vida de la víctima. 'En boca de todos' se desplaza hasta la zona de Valencia donde ocurrió todo para conocer todos los detalles de este suceso.

Todo ocurría cuando la mujer paseaba con su hija y su marido la sorprende y comienza a atacarla sin piedad con un machete de grandes dimensiones. Tras unos instantes, un vecino que ve la agresión, se acerca rápidamente y consigue tirar al suelo al atacante y retenerle en el suelo. La mujer, con algunos cortes, consigue resguardarse junto a su hija en un local cercano.

Varios testigos detallan cómo sucedió todo

Miguel y Diego, dos vecinos que fueron testigo de los hechos, hablaban para nuestro programa y daban todos los detalles del suceso: "Yo vi cómo intentó acuchillar a la mujer en el abdomen y cómo un chico llegaba y le tiraba al suelo", decía Miguel.

Por otro lado, este mismo vecino, aseguraba, que inmediatamente bajó y se dio cuenta que el agresor era una persona que él reconocía perfectamente: "Era Aladino, mi vecino, que vive aquí de toda la vida y es verdad que se había separado de su mujer, pero seguían conviviendo".

Sobre si estos vecinos conocen al héroe que ha salvado la vida de esta mujer, Diego señalaba que si y contaba que él justo estaba con el vecino salvador justo antes de que ocurriese todo: "Pedro es amigo nuestro, yo estaba jugando al dominó con él y al ver la agresión salió corriendo para socorrer a la señora y retener al agresor".