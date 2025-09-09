Alberto Samperio 09 SEP 2025 - 12:52h.

Los trabajadores han secuestrado y apuñalado a su jefe que estaría en busca y captura por un caso de violencia machista

Dos hombres han sido detenidos presuntamente tras maniatar y ensañarse a puñaladas con su propio jefe. El suceso ha ocurrido en un domicilio de Elche, en Alicante, cuando dos trabajadores de una peluquería le han perforado el intestino y el hígado después de secuestrarle.

La víctima ha recibido hasta 14 puñaladas por parte de los peluqueros del establecimiento. En un primer momento, el jefe fue trasladado al hospital más cercano, pero luego era detenido por la Policía. Cuando los agentes le encontraron en el suelo supieron al momento que en él pesaba una orden de detención por un antiguo caso de violencia machista de una exnovia que había tenido.

El jefe del negocio estaba en busca y captura

El motivo del conflicto entre los trabajadores y el jefe de la peluquería sería precisamente por la mujer que habría sido víctima del caso de violencia de género. Uno de los empleados habría iniciado una relación sentimental con la que era la expareja del apuñalado.

Los trabajadores se han defendido diciendo que su jefe se ha autolesionado porque padece una enfermedad mental. Sin embargo, en la escena del conflicto hay signos evidentes de violencia con restos de cinta americana manchados de sangre.

La víctima tiene heridas en los pies y en las manos como si le hubieran maniatado. La casa también tiene la cristalera rota desde dentro y los empleados han mencionado que la rompieron para pedir ayuda porque su jefe había cerrado la vivienda.