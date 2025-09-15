Miguel Salazar Madrid, 15 SEP 2025 - 17:54h.

La JUPOL, un sindicato de la Policía Nacional, ha denunciado que haya producido un "abandono total" por parte de las administraciones públicas en la multitudinaria manifestación propalestina que paralizó este domingo la etapa final de La Vuelta. Así lo ha hecho saber su portavoz, Laura García, en el programa 'Todo es mentira'. "La orden es política por su omisión", afea.

García explica que son los políticos los encargados de "los detalles técnicos policiales" en un dispositivo como el que se desplegó en el centro de Madrid. "Ese dispositivo estaba creado para el fin que ha tenido y por eso ha salido a celebrarlo el señor Sánchez, que tambien pedimos su dimisión y el señor Marín, el delegado de Gobierno", solicita.

Desde JUPOL también critican que el derecho a manifestarse "termina cuando empieza la violencia". "¿Cómo se puede pedir la paz desde la violencia?", se cuestiona. Laura García explica que "cientos y cientos" de sus compañeros que estuvieron interviniendo en una manifestación por la paz en Gaza -que congregó a 100.000 personas según los datos oficiales- "no recibieron órdenes operativas", sino que se le enviaron "órdenes políticas".

"Es la primera vez que se localiza al grupo violento y no se les embolsa"

García critica que "desde las instituciones" se "alentaba" a un boicot en la etapa final de La Vuelta, en línea con las palabras de los dirigentes del Partido Popular que afean a Sánchez su responsabilidad directa en un discurso a favor "de la violencia política". "No les dejaron trabajar", recrimina como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

La portavoz del sindicato explica cómo se produjeron esos actos vandálicos. Sobre este tipo de manifestantes aún no se han dado cifras oficiales. "Se les dejó entrar hasta primera línea en grupitos de 5 o 10 y cuando estaban en primera línea era imparable. Es la primera vez que se localiza al grupo violento y no se les embolsa", denuncia.