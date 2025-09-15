Tras los disturbios protagonizados en Madrid, Risto Mejida da su contundente opinión sobre la manifestación y la actitud de los políticos del país

El contundente mensaje de Risto Mejide tras el asesinato del activista de Trump: ''¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos?''

Compartir







La última etapa de La Vuelta Ciclista a España en Madrid tuvo que ser cancelada el pasado 14 de septiembre a causa de las protestas propalestinas, las cuales terminaron con cargas policiales por el lanzamiento de vallas y botellas. El suceso ha dejado nada más y nada menos que dos detenidos y 22 policías heridos.

Este hecho ha provocado diferentes reacciones políticas, sobre las cuales ha opinado en 'Todo es mentira' su presentador Risto Mejide, dejando un duro discurso contra los dirigentes del país y mostrando su apoyo a los manifestantes.

El contundente discurso de Risto Mejide

Antes de analizar todo lo sucedido en el país durante el fin de semana, Risto Mejide decide abrir el programa con un mensaje: "Ya te lo dije". Y es que, aunque el presentador confiesa que odia esta frase, lo cierto es que desde 'Todo es mentira' ya advirtieron de que este suceso ocurriría.

"Lo sabía toda España, no era que nosotros seamos más listos, es que lo sabía todo el mundo", asegura. Lo que ocurrió el pasado domingo es que "la sociedad civil habló", pues más de 100.000 personas se manifestaron en la etapa final de La Vuelta Ciclista a España en Madrid y alrededores, pero "sobre todo en Madrid, pues se lió parda, como ya os advertimos". "Esto es lo que pasa cuando le mantienes un pulso a la sociedad civil", justifica Risto Mejide.

"Esto no tiene que ver con la política", apunta. "La sociedad civil ha dicho basta y ha dicho 'Donde podamos vamos a intervenir' y eso es un derecho constitucional. Eso no depende de los partidos políticos, es que da igual que estén o no, que se apunten o no... La gente de nuestro país está harta de que no se haga nada y que vea día tras día en los informativos cómo se está masacrando niños, gente inocente de sociedad civil en Gaza por un tipo al que nadie le para los pies", afirma el presentador.

Sin embargo, los políticos no paran de politizar el conflicto: "El primero Pedro Sánchez, es un maestro en subirse a los carros que sabe que van a funcionar. Se sube a ese carro y se lo apropia. Y ahora resulta que si defiendes que se pare el genocidio en Gaza, entonces eres sanchista". Pero si muestras una opinión diferente, eres del Partido Popular, apunta. "Se han apropiado del discurso de algo tan serio y sensible como el genocidio de una población que estamos asistiendo en directo", afirma.

A Pedro Sánchez "le va de lujo que hablemos de esto, así no hablamos de sus casos de corrupción, de su hermano, de su mujer, de su exnúmero dos... de todos los líos que tiene", mientras Feijóo "está perdido entre una Ayuso absolutamente desatada haciéndose fotos con el equipo israelí y un Almeida que se niega a pronunciar la palabra genocidio como si él tuviera alguna autoridad en el tema".

De hecho, aprovecha este momento para cargar contra el alcalde de Madrid: "Estamos en un mundo en el que se está desangrando alguien y hay gente como Almeida que se para delante y dice 'Yo no sé si es la aorta u otro tipo de vena, arteria, a la que han apuñalado a este señor'. Se está desangrando oiga, me da igual como lo califique usted, lo que importa es que alguien está masacrando a otro alguien y luego ya llegará el Tribunal Penal Internacional y dirá si fue o no un genocidio, pero tenemos que esperar a que haya un millón de personas muertas en la franja de Gaza".

También se posiciona en contra de la Unión de Ciclismo Internacional pues no entiende que no expulsara al equipo israelí y del comentario del locutor de Radio Televisión Española, quien dijo que no había que mezclar este hecho con el deporte: "Claro, la próxima vez que escuchemos cantos racistas en un campo de fútbol diremos que da igual. No da igual señor, no da igual. Por supuesto que hay que aprovechar cualquier oportunidad que nos den para decir basta a un genocida y lo ha hecho la gente".

Por lo que Risto Mejide concluye: "Hoy me siento especialmente orgulloso de nuestra gente, de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad civil y especialmente avergonzado de nuestros políticos".