El activista ultraconservador daba una charla en la Universidad de Utah cuando fue asesinado de un tiro en el cuello

Se busca al autor del disparo que asesinó a Charlie Kirk en Utah: los vídeos muestran una figura extraña en el tejado

Compartir







Charlie Kirk, de 31 años y activista ultraconservador de Trump, ha sido asesinado de un tiro en el cuello mientras daba una charla en la Universidad de Utah. El suceso se produjo justo cuando hablaba de tiroteos masivos y el caos se apoderó de todos los presentes que huyeron del lugar aterrorizados.

La Policía ha detenido a dos personas a las que poco después ha puesto en libertad, por lo que todavía se busca al autor del disparo que ha acabado con la vida de Kirk. Tras comentar lo ocurrido en 'Todo es mentira', Risto Mejide ha querido lanzar un contundente mensaje para condenar los actos de violencia.

El mensaje de Risto Mejide: ''Una víctima es una víctima, vote a quien vote''

El presentador se ha pronunciado, muy contundente: ''Quiero hacer un pequeño paréntesis porque os voy a confesar una cosa, cada vez es más difícil presentar un programa de humor, cada vez es más difícil intentar hacer reír con la actualidad y cada vez es más difícil tratar de huir de la crispación y aplicar ese desengrasante que al final es el humor, el sentido del humor, un chiste o la intención de hacer reír, aunque al final no te haga gracia, da igual. Pero la intención de este programa con la que nació este programa, que era la de hacer pasar un buen rato mientras se decían cuatro verdades, cada vez es más difícil, y a la vez, creo que cada vez es más necesario''

''Estamos francamente preocupados los que hacemos este programa. Vemos, oímos y sobre todo, asistimos a cosas que seguramente vosotros también en casa las veis, las escucháis y os preocupáis por ellas también, no, ya tanto por mí, por ejemplo, ya da más igual ¿Qué tipo de mundo le estamos dejando a nuestros hijos?'', se pregunta el presentador.

El presentador explica el caso de Charlie Kirk: ''Fijaos, la Primera Guerra Mundial se desató tras el asesinato de Franz Ferdinand. La guerra civil española se inició tan solo cuatro días después del asesinato de José Calvo Sotelo, el líder de la oposición en aquel momento durante la segunda República. Con estos mimbres, con estos precedentes, ayer, mientras Rusia violaba el espacio aéreo de la OTAN con drones e Israel bombardeaba a Hamás, un francotirador asesinaba delante de cientos de estudiantes, pues a un referente juvenil, un activista conservador de nombre Charlie Kirk''.

Para finalizar, Risto Mejide se muestra preocupado por la situación: ''Todos los medios, incluido seguramente los de esta casa, nos hemos fijado en su ideología para tratar de explicar un asesinato, yo desde aquí, y esto es una opinión puramente personal, creo que nos equivocamos. Un asesino es un asesino, vote a quien vote, y una víctima es una víctima, tenga las ideas que tenga. El problema seguramente es que habrá gente que una tragedia como esta la va a utilizar políticamente y ya se está produciendo ese efecto, entonces desde aquí lo único que podemos desear, desde luego, que baje este nivel de crispación, desde luego, que a nadie se le ocurra pillar un rifle y matar a otro ser humano, vote lo que vote''.