Guillermo Pulido entra en directo en el programa para explicar detalladamente lo sucedido entre Polonia y Rusia

Polonia declara el nivel máximo de alerta tras derribar drones rusos y calificarlo de "provocación a gran escala"

El ejército polaco ha derribado al menos 19 drones rusos después de que estos entrasen en su espacio aéreo y el país ha declarado el nivel alerta máxima. El suceso se trata de una incursión rusa en territorio de la OTAN que Mark Rutte define como ''un incidente imprudente y peligroso''. Además, Polonia dice que los drones representaban una amenaza directa y fueron derribados en una operación a la que se unieron aeronaves de Países Bajos.

Para conocer más a fondo el suceso y qué podría suponer para Europa, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Guillermo Pulido, analista de conflictos, que explica todo detalladamente en el programa.

Respecto a si se trata de un escenario prebélico, Pulido lo ha explicado: ''Todavía estamos bastante lejos de un escenario que es cercano a la guerra, pero desde luego 19 drones poca cosa no es, es un ataque, pero bueno, no sabemos si realmente es un ataque o no, todavía se está deliberando, pero desde luego sí es un incidente de consideración, lejos de una guerra, pero muy a tener en cuenta. Desde luego, es una situación inédita en Europa''

Por otro lado explica por qué algunos creen que ha podido ser un error de GPS: ''Cada noche se disparan cientos de estos drones y de misiles contra Ucrania por parte de Rusia (...) Muchos de estos drones, no todos, pero muchos de estos drones kamikaze están guiados por satélite. Entonces, si atacas con señal electrónica en el área donde están estos drones, no pueden recibir la señal del GPS o llega mal y por tanto a veces se producen desvíos''.

Donald Tusk, primer ministro polaco, ha dicho que el incidente lleva al país al punto más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial, y el analista en conflictos está de acuerdo: ''Es una situación inédita en la seguridad europea. En los últimos meses ya estaban circulando informaciones de que los rusos estaban planeando provocaciones. No estaba muy claro qué es a lo que se referían, pero se citaban en el informe de inteligencia que comentaban que esto podía suceder''.