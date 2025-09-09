Lara Guerra 09 SEP 2025 - 19:41h.

José Luis Ábalos se pronuncia por primera vez sobre la entrevista de su exmujer en 'El precio de...'

José Luis Ábalos aclara el motivo de por qué Koldo aparecía en numerosas ocasiones en su casa: "Es algo de agradecer"

José Luis Ábalos comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Carolina Perles, su exmujer, hablara en profundidad sobre el que fuera ministro de Transportes, en 'El precio de la corrupción', el nuevo programa de Santi Acosta. En él, Perles habla sin tapujos sobre la trama 'Koldo' y sobre su matrimonio con él.

En la entrevista, Carolina menciona que en uno de los viajes familiares que hacen junto a sus hijos, en el hotel percibe una fiesta fuera de lo común por la presencia de "gogós prácticamente desnudas". Ante estas palabras, Ábalos asegura que "no ha habido ninguna fiesta y todas son objeto de demanda por mi parte. La primera, aquella que la presenté en forma de querella, quizás un error por mi parte, porque es verdad que el derecho penal rige el principio de intervención mínima y por lo tanto, hacer una condena en penal es muy complicado".

Asimismo, el diputado del grupo mixto asegura que ha aprendido y que "por lo tanto, esas demandas hay que llevarlas por el derecho de honor, y así pienso hacerlo con esta. La sentencia que 'The Objective' dio veracidad dice muy claro 'sin perjuicio de las acciones legales correspondientes', y por lo tanto, ejercitaré la opción civil".

El exministro de Transportes, sobre el hotel al que acudió con su familia: "Es el típico show que hacen para los turistas y también para los niños"

Tras esto, Risto Mejide le recuerda lo que dijo su exmujer sobre el hotel en el que vio aquellas mujeres gogós; Ábalos explica que "ahí estaba ella. La conjetura es tremenda. Era un hotel de turistas donde estábamos con los niños. Es un hotel de una cadena conocido. Es el típico show que hacen para los turistas y también para los niños. No eran gogós, es un hotel conocido y ahí tenéis en plató a Javier Chicote que se acuerda perfectamente del hotel. Las insinuaciones graves merecen acotar la respuesta. A lo que ella se refiere de quién no durmieron esa noche, se refiere a los escoltas porque no había nadie más. Me parece un poco atrevido hacer esa conjetura de los escoltas y de los policías. A mi no me afecta porque yo estaba con ella y me fui a dormir".