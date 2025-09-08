El colaborador rechaza estas prácticas contra el exministro: "Eso no puede ser"

Este lunes, Telecinco emitirá la entrevista que Santi Acosta le ha hecho a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en el estreno de 'El Precio de...'. En 'Todo es mentira' hemos podido ver un pequeño adelanto. Tras emitirse las imágenes, Javier Chicote intervenía en directo para comentar algo al respecto.

Risto Mejide le daba entonces la palabra y el colaborador compartía la información que manejaba: "Solo una maldad que no me puedo aguantar. A ella también la enchufó. Ella es policía y cuando él vino a Madrid, apareció un puesto para ella de trabajo de lo suyo en una institución pública, por supuesto. Sin oposición. El sueldo lo pagamos entre todos también en este caso", decía.

"Más motivos para que Ábalos te adore, eh", bromeaba Risto Mejide. Era entonces cuando Chicote aprovechaba para hablar de su relación con el exministro y excolaborador del programa y condenar la situación de acoso que sufre en su día a día: "No es personal. Yo me llevo bien con José Luis Ábalos a raíz de coincidir aquí con él y, si me permites, Risto, la situación de acoso a la que está sometido José Luis Ábalos no es de recibo".

"No está justificado"

"Puede haber hecho lo que haya hecho y tendrá que rendir cuentas. Y, por supuesto, los periodistas tendremos que pedirle esas cuentas, pero no puede ser que salga a pasear al perro, se le acerque un notas con un móvil a llamarle 'putero, farlopero', lo suba a redes, se retuitée...", decía.

"Ábalos cuando viene a Madrid está recluido en el despacho del Congreso, va a quedar con alguien y lo cita allí, porque no se atreve ya ni a ir a una cafetería. Eso no puede ser. Ese escrache continuo. Habrá hecho lo que habrá hecho, pero no ha matado a nadie ni es un pederasta ni nada parecido. No está justificado que se haga eso", finalizaba.