Nuevas complicaciones para Carlos Mazón. Durante todo el fin de semana se han producido diferentes reacciones a la carta de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente el día de la DANA. En ese escrito, asegura que salió del restaurante una hora después de lo que había afirmado en su primera versión y confirma que la comida duró cuatro horas.

Susana Díaz no ha dudado en pronunciarse en directo en el plató de 'Todo es mentira': "A ella se le ha puesto un foco que era injusto por el hecho de ser mujer y en este programa lo dijimos desde el primer día, que no había que fijarse en ella, si no que el irresponsable había sido él. Ella estaba en una comida con una persona que era el que tenía la responsabilidad", ha comenzado.

"Esta mujer incluso en su carta pone que ha necesitado asistencia psicológica. Que encima tenga ella que pedir disculpas por haber estado callada... Ella no tenía que hablar nada. El responsable, alguien que yo no entiendo todavía hoy cómo puede permanecer en el cargo, cómo su partido le deja y cómo él tiene la sangre fría de seguir al frente de la Comunidad Valenciana sabiendo que ese día no solo no estuvo donde tenía que estar, si no que ya le estaban avisando de lo que estaba pasando y le importaba un bledo, seguía comiendo".

"Ella ha venido a confirmar la verdad. Él sí sabía lo que estaba pasando y le dio igual. Ahí siguió el tío con la pachorra comiendo como si nada pasara. Por ella me parece indignante que la hayan sometido a la cantidad de memes, publicaciones en redes... Le han dicho de todo", ha finalizado.