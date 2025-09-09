Lara Guerra 09 SEP 2025 - 18:15h.

José Luis Ábalos comparece en 'TEM' para dar su versión sobre lo que ha revelado su exmujer en 'El precio de...'

Las primeras palabras de José Luis Ábalos en 'Todo es mentira' tras la entrevista de su exmujer: "Se ha construido un relato repugnante"

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, realizaba una entrevista en la primera entrega de 'El precio de la corrupción', programa conducido por Santi Acosta, donde desvela los entresijos del exministro y todo lo que rodea al 'caso Koldo'.

Perles no dudaba en mencionar que "Koldo era un topo de Cerdán para controlar a mi marido", ante estas declaraciones; José Luis Ábalos explica su relación íntima con el exasesor estaba en varias ocasiones en su casa porque "tenía el detalle de llevar a nuestros hijos al colegio en coche, por eso aparecía a esas horas, pero es algo más de agradecer que de reprochar".

Asimismo, el diputado del grupo mixto aclara que "hacía de todo, realmente era una asistencia personal que se le podía confiar a una persona que tuviera esa disposición. Él no era un funcionario, no tenía por qué hacer lo de mis hijos, eso son atenciones que él personalmente lo hacía por su disposición. Me parece un poco exagerado que algo que no tiene porque hacerlo, pues que luego se lo reproches".

José Luis Ábalos, sobre su relación con Koldo: "Venía a viajes donde no estaba obligado a estar"

Sobre el término de ser el "topo de Santos", Ábalos asegura que "Koldo era un amigo y compañero de Santos, y esto lo dijo también él. Me lo presenta y me lo aporta como chofer del partido. Eso es la teoría de ella, ese propósito no lo puede tener claro".

Respecto a la relación de Carolina Perles y el exasesor, Ábalos asegura que no cree que en ningún momento lo amenazara, sin embargo, confirma que "su relación llegó a ser difícil. Asimismo, añade: "Koldo tenía una capacidad expansiva, que estaba en todo, venia a viajes donde no estaba obligado a estar; yo le permitía que viniera porque siempre lo vi desde la óptica del buen propósito".