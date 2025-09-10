Mónica García Gómez, ministra de Sanidad, explica en 'Todo es mentira' todo sobre la nueva ley antitabaco

La nueva ley antitabaco equiparará los cigarros electrónicos al tabaco tradicional: vapear triplica al riesgo de adicción

El Gobierno ha aprobado la nueva ley antitabaco y no se podrá fumar en terrazas de bares, conciertos ni campus universitarios, entre otros muchos lugares. Además, es la primera vez que se prohíbe fumar y vapear a los menores y, si lo hacen, se expondrán a multas ya que los cigarrillos electrónicos tendrán las mismas restricciones que los convencionales.

Con este nuevo movimiento del Gobierno, se intenta proteger los espacios exteriores como terrazas, paradas de autobús o piscinas, en las que hasta ahora se podía fumar. Así mismo, con esta ley, también está prohibida la publicidad y la promoción de los productos de tabaco en redes sociales o festivales de cara a no incentivar su consumo entre los menores.

La nueva medida ha causado un gran revuelo y las opiniones al respecto son muy diversas, debido a ello, la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para explicar detalladamente todo sobre la nueva ley que tanto está dando de lo que hablar desde hace algunos días.

''El tabaco se lleva 140 vidas al día, 50.000 vidas al año. El gasto en sanidad es el triple de lo que se recauda en impuestos y la ley tiene varios objetivos, un objetivo es los espacios libres de humo, que creo que hay un consenso social. En el año 2010 ya oímos los mismos argumentos que ahora, que tenía que haber libertad para elegir si te pueden fumar encima o no, que puede haber espacios que sí, que no, que sea la libertad de los hosteleros la que decida'', comienza explicando la ministra y hace referencia a la hostelería.

Acto seguido, se dirige a los hosteleros, que en su gran mayoría no están de acuerdo con la ley: ''Yo lo que le digo a los hosteleros es que la hostelería goza de una buenísima salud y los bares, los restaurantes, son lugares de ocio, son lugares de sociabilidad y que ellos mismos pueden ser agentes de salud. No solo para proteger a sus clientes, para proteger a sus trabajadores, para proteger el entorno''.

Por otro lado, la ministra explica lo que busca la ley: ''Que haya espacios libres de humo que son demandados, ojo, por los no fumadores, pero también por los fumadores. No son pocos los fumadores que nos dicen 'yo estoy de acuerdo con esta ley porque efectivamente, cuanto más se me restrinja, más se me ayudará también a poder dejar esta adicción tabáquica que tengo'. El segundo objetivo es regular los nuevos dispositivos, que son la entrada del hábito tabáquico de los más jóvenes, el vapeador, los cigarrillos electrónicos. Y el tercer objetivo es que la gente que quiera dejar de fumar, pues puedan hacerlo con mayor facilidad porque se crea un observatorio y además se crean protocolos que facilitan la atención en atención primaria de aquellas personas que quieran dejar de fumar''.

''Esta ley viene detrás de un debate social, como decíais antes, de un debate cultural sobre los espacios libres de humo y la libertad y los derechos que tienen los ciudadanos a no respirar humo ajeno. Esta ley parte de un consenso social abrumador sobre esta ley de la cantidad de gente que no fuma, pero la cantidad de gente que fuma, que está de acuerdo con esta ley, ese es el consenso, si se abre un debate social sobre prohibir fumar, oye, los políticos tendremos que recoger ese sentir popular. Ese debate no se ha abierto. Ahora bien, el que sí se ha abierto es el de proteger a los menores de los nuevos dispositivos y el de los espacios libres de humo y el de ayudar a la gente que no puede dejar de fumar a que deje de fumar. Y ese debate lo hemos plasmado en una ley. La política está dando respuesta al consenso social que hay en la calle'', defiende la ministra la nueva ley antitabaco en la que el Gobierno ha puesto todas sus esperanzas.