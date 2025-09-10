José Luis Álvarez Almeida entra en directo en el programa para dar su opinión al respecto

La nueva ley antitabaco equiparará los cigarros electrónicos al tabaco tradicional: vapear triplica al riesgo de adicción

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley antitabaco. La normativa, que ha generado una fuerte polémica entre hosteleros, fumadores y colectivos antitabaco, prohibirá fumar en terrazas de bares y restaurantes, marquesinas, campus universitarios y muchos otros lugares.

Con todo esto, José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Hostelería de España, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' y ha criticado duramente la nueva ley la cual consideran como ''desproporcionada'' y se pronuncia contundente sobre la situación.

''Tenemos que estar a favor entre todos de que la gente deje de fumar y que la gente se cuide y que podamos tener una mejor salud para todos, eso vaya por delante y nosotros contra eso no nos oponemos. Pero nosotros lo que decimos es que lo que estamos es desplazando un problema que hay, que es que la gente que fume en una terraza tenga que levantarse unos metros para poder fumar en la calle. O sea, en la calle, que es de todos, es donde vas a poder fumar y en la terraza, que es un negocio de hostelería que pedimos una licencia para utilizar ese espacio público es donde se nos va a prohibir'', expresa José Luis visiblemente indignado.

Por otro lado, pregunta si van a ser los propios hosteleros los que tengan que avisar a la gente y hace referencia a los turistas: ''Somos los camareros los que tenemos que hacer de policías diciéndoles a los turistas, que espero que tengamos el año que viene, vamos a decirles nosotros que no pueden fumar. Solamente hay un país en toda Europa donde no se permite fumar, Suecia y vamos a ser España, que tenemos nosotros más mesas y más sillas que toda Europa, los que prohibamos fumar a nuestros turistas en nuestras terrazas''.

Además, afirma que hay terrazas que están acondicionadas para que no se fume en ellas: ''Hay hosteleros que consideran que sus terrazas son libres de humos y hay terrazas que son libres de humos. Por lo tanto, también el cliente puede escoger en qué tipo de terraza quiere estar y dónde quiere estar'', afirma José Luis defendiendo su postura.