Por primera vez se prohíbe a los menores de edad la venta y el consumo de vapers y cigarrillos electrónicos

La nueva ley antitabaco equiparará los cigarros electrónicos al tabaco tradicional: vapear triplica al riesgo de adicción

Los vapers, los productos calentados, los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina se van a equiparar al tabaco convencional. Los oncólogos afirman que las medidas anunciadas por el Gobierno contra el tabaco son eficaces pero advierten que llegan tarde. Y es que estos productos, que se han puesto de moda entre los jóvenes, tienen consecuencias negativas para la salud.

A partir de ahora, se prohibirá fumar en espacios públicos cerrados en terrazas, cerca de instalaciones deportivas, colegios o centros de salud. Un gran avance para los expertos, quienes advierten que estos productores se escapaban a nivel regulatorio.

Se prohíbe a los menores de edad la venta y consumo de vapers por primera vez

Los expertos lo tienen claro: ampliar las zonas donde no se puede fumar tendrá un impacto mayor. Por primera vez se prohíbe a los menores de edad la venta y el consumo de vapers y cigarrillos electrónicos. Es decir, si un menor está vapeando, puede caerle una multa a sus padres o tutores legales. Pero recuerdan que no es lo único que se debe implantar, ya que la vigilancia es clave.

De momento, estos productos están al alcance de cualquiera. Se puede comprar un vaper en la gasolinera, en una tienda de vending e incluso en una perfumería. Y la evidencia científica ya ha demostrado que son muy perjudiciales para la salud. El vapeo parece algo inocuo porque huele bien pero están llenos de productos químicos que, de forma aislada, son cancerígenos, según los expertos.

Prohibido fumar en terrazas, piscinas, playas y coches

Tras aprobarse la nueva ley antitabaco, se le complica la vida a los fumadores. Lo más llamativo es que va a estar prohibido fumar en las terrazas de bares y restaurantes, fumar en piscinas, playas y entornos naturales, y también prohibido fumar en vehículos de trabajo, en furgonetas o en camiones. Ojo, porque afecta tanto a cigarrillos tradicionales como a vapeadores y tabaco calentado.

Lo que de momento no incluye esta ley es que las cajetillas sean blancas y todas iguales. Este tipo de cajetilla hizo que solo en Australia, por ejemplo, cayera el consumo de tabaco un 15% en dos años. Lo que tampoco incluye esta ley es la subida del precio de las cajetillas, por lo que no suben los impuestos al tabaco.