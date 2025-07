Código 10 02 JUL 2025 - 02:29h.

"Te va a arrollar todo esto. Búscate un abogado porque van a ir a por ti", dice Ábalos en los mensajes recibidos por el programa

Claudia Montes lo cuenta todo en su primera vez en un plató de televisión: "Ábalos me dijo que Pedro Sánchez lo sabía"

Este martes, 'Código 10' recibía una carta de Andrea de la Torre, expareja de José Luis Ábalos durante cuatro años. Al ponerse en contacto con el programa, Andrea denuncia que Ábalos "le está amenazando" y que el exministro "le reprocha que haya acudido a los programas de televisión".

"Debes estar orgullosa. Te va a arrollar todo esto, ¡dónde te has metido! Y te has metido en cosas muy peligrosas para ti. ¡Cómo la has cagado! Búscate un abogado porque imagino que van a ir a por ti". Estos son los mensajes que Ábalos habría enviado a su expareja, tal y como confirmaría el pantallazo de la conversación que ha llegado a la redacción del programa.

"José Luis, al ver una entrevista mía, lo primero que me dice es que me busque un abogado porque van a ir a por mí. Acto seguido, le pido ayuda y le cuento que me han puesto una grabadora, sin ser consciente, hablando por teléfono del tema. Yo no he cobrado ni una sola entrevista", asegura.

La exnovia del exministro, además, ha contado en exclusiva a 'Código 10' cómo Ábalos le retiró la palabra después de que ella denunciara que Pedro Sánchez conocía la trama corrupta: "Cuando yo digo que Sánchez lo sabía todo, José Luis me retira la palabra, no me ayuda y me reitera que me he metido en un buen lío", continúa.

"En cuantro años de relación con él, me han ofrecido muchísimas entrevistas y jamás me he querido ver en televisión u otros medios, salvo cuando sale esto. Necesitaba protegerme", añade.

La nota de voz de Andre de la Torre

Pero, además, estas líneas venían acompañadas de una nota de voz en la que asegura que el presidente del Gobierno lo sabía todo: "Cuando el tema de la grabación en casa, que es donde se graba a Santos Cerdán ofreciendo contratos en consultoras privadas a cambio de que deje su acta como diputado".

"Entro al salón a decirle a Santos que cómo tomaban estas decisiones cuando realmente el presidente lo sabía todo. El primer secretario de organización, imputado. El segundo, imputado. Ya toda España se lo olía y al final sale todo ahora", finaliza.