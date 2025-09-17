Miguel Salazar Madrid, 17 SEP 2025 - 01:53h.

La relación entre Ábalos y Segundo Valle se estrechó con un proyecto social en Perú que también investiga la UCO

Segundo Valle, un empresario peruano, fue el hombre de máxima confianza de José Luis Ábalos al otro lado del Océano Atlántico. Sus declaraciones ponen de manifiesto los presuntos fraudes que el exministro habría cometido mucho antes de liderar la cartera de Transportes.

La relación entre uno y otro se estrecha en los años 90. "Conozco a José Luis desde 1995", le dice Valle a Nacho Abad. Ambos trabajaron en la ONG española FIADEL-SO (Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social). La denuncia de Segundo Valle se sustenta en que Ábalos le exigió comisiones para financiar proyectos destinados a los grupos más vulnerables de Perú. "Le he entregado dinero en efectivo", asegura.

¿Cómo se lucraba presuntamente Ábalos de la ONG?

Segundo Valle le trasladaba "en sobres unos 40.000 dólares", que suponían las comisiones que presuntamente cobraba Ábalos tras pedirle a su amigo que inflase presupuestos para aprovecharse presuntamente de forma ilícita del proyecto social. Las presuntas actividades corruptas están siendo investigadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El empresario relata cuál era el 'modus operandi' del exministro para lucrarse presuntamente de la organización. "Él me aprueba los proyectos", dice. Tras conseguir ese dinero en el país latinoamericano, Ábalos volvía a España con personas que le ayudasen dividiendo "cantidades" para que así "no les pillasen".

Además, Segundo Valle ha confesado en 'Código 10' que "casi todo el dinero" que se utilizaba era lo que le correspondía a Ábalos para la ONG. Sin embargo, asegura que llegaba incluso a contratar "mucha prostitución" también en Perú. El empresario ha aclarado que su denuncia viene después de que el exministro le "mencionase en su descargo ante el tribunal". "Me ha dicho que tengo antecedentes penales", comparte.