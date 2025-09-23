Miss Asturias se siente acosada tras contar en 'En boca de todos' que tenía un "bombazo" por desvelar

Claudia Montes niega deberle dinero a Koldo García y avisa: “Le voy a poner dos querellas: por acoso laboral y sexual y por injurias y calumnias”

Compartir







José Luis Ábalos ha denunciado a Miss Asturias por injurias y calumnias y la pide 25.000 euros. Por este motivo, Claudia Montes entró en nuestro programa y aseguró que no le había sorprendido la denuncia de Ábalos: "En su día ya se me amenazó para que estuviera calladita". Sin embargo, tras anunciar que tenía una "noticia bomba" del exministro, Miss Asturias desvela que le han reventado el coche y que ha recibido amenazas de muerte.

Hace unos días, Miss Asturias declaró que en breve demostraría lo mentirosos que eran Ábalos y Koldo, y advirtió que, si con ello pretendían silenciarla, habían logrado justo lo contrario. Además, fue más concreta al afirmar: “En las pruebas que tengo hay un poco de todo; es un bombazo, deberían tener un poco de miedo”.

Claudia Montes ha terminado ingresada en un hospital después de sufrir un ataque de ansiedad y el parte médico es claro: "El estrés producido por la manipulación de su coche, le ha provocado un trastorno neurológico con parálisis en parte de su cuerpo". Miss Asturias es dada de alta al día siguiente y acude a la Guardia Civil para interponer una denuncia, ya que teme que sea un intento de callarla.

¿Qué le ha pasado al coche de Miss Asturias?

Con el susto aún en el cuerpo y mostrando parte de su cara paralizada, Claudia Montes entraba en directo en el programa y comenzaba asegurando que "no la van a callar".

En referencia al vandalismo sufrido en su vehículo, Miss Asturias detallaba lo que observa nada más acercarse a su coche: "Veo que la cerradura se había forzado, que el parachoques estaba descolgado y que habían manipulado el cambio de marchas".

Sobre el objetivo de estos daños, Claudia Montes piensa que no cree en las casualidades y que todo esto es un aviso: "Es para dejarme ver que si pueden entrar en mi coche, en cualquier momento pueden entrar en mi casa", apuntaba.