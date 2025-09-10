Miguel Barroso 10 SEP 2025 - 14:03h.

El exministro se declara "feminista" y Claudia Montes, Miss Asturias, le responde en 'En boca de todos'

Claudia Montes (Miss Asturias) niega deberle dinero a Koldo García y avisa: “Le voy a poner dos querellas: por acoso laboral y sexual y por injurias y calumnias”

Compartir







José Luis Ábalos vuelve a estar de actualidad después de la demoledora entrevista de su exmujer, Carolina Perles, en 'El Precio de...' El exministro se mostraba como una víctima y muy dolido a la vez que se declaraba feminista por "haber promovido a muchas mujeres a puestos de responsabilidad".

"Escuchar a la madre de mis hijos así, yo no lo haría nunca, este cinismo duele", explicaba a una periodista de 'Okdiario'. Además, confiesa, que todo lo que le está ocurriendo está afectando a sus hijos: "El mayor no ha vuelto a recibir una oferta en su actividad profesional desde que empezó esto y mi segunda hija va a recoger el dinero de su nómina y no lo tenía porque le habían cancelado la cuenta unilateralmente".

En unas declaraciones que realizó Ábalos antes del escándalo afirmaba que "es feminista porque es socialista" y parece ser que ahora que pertenece al Grupo Mixto, sigue pensando lo mismo y señalaba: "He respetado, he luchado por la igualdad de derechos, he respetado siempre a las mujeres y las he promovido siempre a puestos de responsabilidad".

Tras escuchar las palabras de Ábalos, Nacho Abad alucinaba con las palabras diciendo que "nunca mezcló la vida personal con la laboral" y afirmaba: "A Jéssica por qué la colocas entonces en un puesto público, no lo puedo entender".

¿Reconoce Claudia Montes al Ábalos que se declara feminista?

Claudia Montes, examiga de Ábalos, se sentaba en el plató de 'En boca de todos' y Nacho Abad preguntaba a la invitada si cree que el exministro es feminista, y ella respondía: "Por las informaciones con pruebas que están saliendo considero que no lo es".

Además, Miss Asturias asegura, que tiene pruebas y que hay cosas que ella vivido en primera persona que lo demuestran y desvelaba: "Esto es exclusiva, este señor ha sido testigo del comportamiento que ha tenido Koldo García conmigo y si fuera tan feminista, lo hubiera denunciado ya".