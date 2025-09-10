Miguel Barroso 10 SEP 2025 - 12:39h.

Un clan de narcos torturó a uno de sus miembros por perder la droga durante 3 días: 'En boca de todos' habla con la madre de la víctima

Los vecinos acusados por su pueblo de ser conflictivos y vender droga: "Es mentira, hemos sido el conejillo de indias"

Compartir







Un hombre fue secuestrado y torturado durante más de tres días a manos de siete hombres y dos mujeres de un clan conocido por el mundo de la droga en Puerto Serrano, Cádiz. José, este hombre, también pertenece al clan, pero un fallo en el último encargo, le hace perder la droga y casi le cuesta la vida.

Atado con cables eléctricos a una silla, le obligan a comer sus propias heces y le golpean con palos llenos de clavos. Este clan cree que tiene la droga en su cuerpo y le dan todo tipo de laxantes para que la expulse. Incluso le inyectan líquido de lavavajillas a presión por el recto. Sin embargo, las torturas no terminan ahí y cuando pide agua, los miembros del clan le dan cemento.

La torturas de Jose finalizan cuando en un momento de despiste logra escaparse y esconderse en una casa cercana de la localidad, la dueña llama a la Guardia Civil y cuando llegan se encuentran a este hombre totalmente demacrado, que se niega a desvelar quiénes son los culpables de lo que le ha pasado.

"Le hicieron de todo y con una escopeta siempre en la sien", afirmaba la madre del torturado

Ana Gómez, reportera del programa, ha localizado a Isabel, madre del hombre torturado, que nos empezaba relatando lo que le contó su hijo sobre esta terrible experiencia: "Le hicieron de todo y siempre con una escopeta en la sien para que hablase y que si no le pegaban un tiro, lo metían en un saco y lo tiraban al río".

Además, la madre de la víctima asegura que su hijo estaba muy magullado: "Tenía cortes en los brazos, la cabeza llena de picotazos por los pinchos y lleno de sangre".

Por último, Isabel comentaba, que su hijo le contó que no le daban agua y le obligaban a comerse sus heces: "No lo soportaba más y decía: "Matarme ya, no puedo más".