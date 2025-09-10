Iván entra en directo en el programa para contar su historia porque considera que la policía se pasó con él

Polémica actuación policial en el barrio madrileño de Lavapiés: un agente pega varios porrazos a dos subsaharianos

Iván entra en directo en 'En boca de todos' porque quiere denunciar que fue víctima de una actuación policial desproporcionada. El joven afirma que ''no se encuentra bien'' tras lo ocurrido, explica que le ha afectado tanto que no quiere salir de casa y confiesa que no puede apagar la luz por la noche porque le recuerda al calabozo en el que estuvo detenido.

La víctima explica por qué fue detenido después de que Nacho Abad se interese por su caso: ''Estábamos en una fiesta y vale, yo veo normal que vengan por el ruido, pero luego, en un momento dado, yo ya me iba para mi casa y llevaba una botella debajo del brazo, una botella de alcohol y hubo uno de ellos que me dijo 'dónde vas' , y gesticulando, pues se me cayó la botella al suelo, ahí empezó todo y uno de ellos se abalanzó contra mí''.

Por otro lado, Iván también admite haber tenido algo de culpa: ''Yo también diría cualquier cosa y claro pues intentaron detenerme y yo puse un poco de resistencia. Ahora mismo no me acuerdo, pero cualquier barbaridad pude decir, la verdad. Y claro, llegó uno se tiró, me intentó detener y como no podía, pues se pusieron otros tres encima de mí y ya me detuvieron en el suelo''.

Además, Iván confiesa que no quiere ver las imágenes: ''No las quiero, es que tampoco quiero verlas, porque es que si no me recuerda otra vez y bastante que paso malas noches. No quiero ya pensarlo más'', por otro lado, cuenta que la botella se le cayó a los pies y niega rotundamente que la lanzara como la policía pensó que había hecho.

La víctima cuenta que ha denunciado a los cuatro policías y confiesa que tiene miedo de salir: ''Me sentí atacado y por muchas cosas, porque yo ahora mismo lo que lo que he pasado ha sido... tengo bastante. Ahora mismo tengo un trauma por dentro, en verdad, yo ahora mismo no me gusta estar aquí en la calle, me siento más a gusto en mi casa''.