Miguel Barroso 09 SEP 2025 - 14:01h.

Vecinos dan caza al ladrón en Barcelona tras arrancar pendientes y cadenas a dos mujeres mayores en plena calle

Una familia se busca la justicia por su mano y apaliza al supuesto agresor sexual de su hija en Barcelona: "¿Te corto el cuello?"

Compartir







Un individuo tras protagonizar varios robos a dos mujeres mayores y hacerse con varias cadenas de oro y pendientes, era localizado por los vecinos que se buscaban la justicia por su cuenta y le daban una paliza en plena calle.

'En boca de todos' mostraba las impactantes imágenes de la agresión y en primicia hemos podido hablar con un trabajador de la zona, testigo de los hechos. Leticia Santos, reportera del programa, se desplazaba hasta el barrio de Barcelona donde se ha producido esta venganza de los vecinos y conseguía hablar con este testigo.

Hablamos con un testigo que vio el ataque al ladrón: "Entre cuatro lo atraparon"

Jose Luis, el dueño de un negocio que se encuentra justo delante de donde pasó todo, relataba lo que sucedió: "Sobre las 19:45 bajó un chico y entre cuatro lo atraparon. En ese momento empezó a venir gente a pegarle hasta que llegaron los Mossos".

Al parecer, este hombre había robado a varias señoras mayores unos pendientes y varias cadenas, que tuvo que esconder para evitar represalias mayores por parte de los vecinos: "Creo que se tragó los pendientes porque vi cómo le intentaban sacar algo de la boca", señalaba.

Después de estas declaraciones, Nacho Abad planteaba al invitado si alguna persona intentó parar las agresiones a este ladrón y este testigo expresaba que era muy complicado: "Algunos intentaron pararlo, pero era imposible, venía otra persona más nerviosa y le pegaba".

Respecto al estado de inseguridad que se vive en este barrio de Barcelona, José Luis explica que le han entrado a robar varias veces: "Por la noche con el local cerrado han entrado tres o cuatro veces, con nosotros trabajando no".