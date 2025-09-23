'En boca de todos' habla con los padres de 'El tapón', que fue tiroteado y terminó muriendo en octubre de 2023

El desgarrador testimonio de la familia de un joven asesinado en unas fiestas patronales: "Ha estado siete días luchando por su vida"

La Audiencia Provincial de Sevilla está juzgando la muerte de José C., alias Tapón, quien fue tiroteado en octubre de 2022 en la barriada de Torreblanca, y falleció en octubre de 2023. 'En boca de todos' conectaba con los padres de la víctima que denuncian la injusticia que se cometió con su hijo.

En referencia a este crimen la fiscalía la denomina como una "cacería" basándose en varios audios donde uno de los acusados supuestamente afirma: "le cazó como a una liebre". Aprovechando que hoy declaran tres de los acusados ante el juez, un equipo del programa se ha desplazado hasta la vivienda de Francisco y Flora, padres de 'El Tapón', que están siendo claves en el juicio.

La madre de la víctima llora al recordar la muerte de su hijo

Visiblemente muy afectada por recordar la muerte de su hijo hace ya tres años, Flora comenzaba mostrando el dolor que sigue sintiendo ante las cámaras del programa: "Revivir el fallecimiento de mi hijo ha sido horrible, yo estoy muerta en vida".

A continuación, Francisco, el padre de la víctima, algo más sereno relataba cómo vio morir a su hijo: "Yo salí de mi casa, escuché seis tiros y vi a mi hijo. Intenté acercarme, pero la persona con la que yo iba me agarró y me dijo: 'saben que eres su padre y te van a pegar otro tiro", y tuve que esperar hasta que pude ver a mi hijo.

Después de narrar los hechos, Flora subrayaba una afirmación de los acusados durante el juicio, a la que se refirió como la única verdad pronunciada por ellos: que lo “cazaron como una liebre”. Acto seguido hacía un llamamiento con un único objetivo: "Solo quiero justicia para mi hijo, porque lo asesinaron".