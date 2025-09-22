Miguel Barroso 22 SEP 2025 - 14:52h.

De frutero a héroe: un comerciante se convierte en el auténtico ídolo de su barrio, ¿por qué?

Un comerciante marbellí se enfrentó a un ladrón y consiguió retenerle hasta que llegó la policía después de haber robado en su frutería. Esto le ha convertido en un líder en su barrio y un equipo de 'En boca de todos' se ha desplazado hasta allí para entrevistar en directo al frutero que se ha convertido en el héroe del barrio.

En las imágenes a las que tenía acceso el programa, hemos podido ver claramente cómo el comerciante con la ayuda de su hermano, bloqueaba al ladrón en el suelo mientras que la pareja de este ratero intentaba impedírselo. El forcejeo es tan violento que ambos acaban con magulladuras y el ladrón sin camiseta.

Hablamos con el 'héroe' frutero

Hasán, el héroe frutero, atendía al programa y explicaba cómo sucedió todo: "Yo estaba colocando unas cosas de la tienda y me di cuenta que un chico estaba cogiendo el dinero de la caja y no lo dudé", apuntaba.

En ese momento, el frutero decide avisar a su hermano, que trabaja en un local cercano y ambos se enfrentan a este ladrón: "Nos tiramos al suelo y mientras le teníamos retenido, la mujer del ladrón nos comenzó a pegar". Finalmente, llegó la policía, pero Hasán no quiso denunciar y el ladrón terminó libre.

Tras escuchar las declaraciones de este héroe para su barrio, Nacho Abad no daba crédito: "Llegan y ven que un dueño está reteniendo a un ladrón que ha robado en un negocio y en vez de llevárselo a comisaría, lo dejan libre, de qué tipo de policía estamos hablando, no lo puedo entender".

Carlos Segarra, expolicía y abogado, indicaba, que entendía perfectamente la actuación policial y explicaba: "Es un hurto, la policía lo ha identificado en el sitio y ha dicho al perjudicado que denuncie. Si luego no lo ha hecho y no ha querido, no se puede hacer nada".