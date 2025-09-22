Miguel Barroso 22 SEP 2025 - 11:34h.

Apalizan y apuntan con un arma de fuego a un hombre de 61 años en Marbella: así sucedieron los hechos

Una mujer, víctima de maltrato, relata el infierno que ha vivido por el fallo de las pulseras telemáticas: ''Ha quebrantado la orden más de 170 veces''

Compartir







Un hombre de 61 años ha sufrido una brutal paliza por parte de dos individuos, que le encañonaron y le robaron todo lo que llevaba encima en Marbella. Varios vecinos que se dieron cuenta del ataque, llamaron a la policía y grabaron con sus móviles desde los balcones de su casa este gran asalto.

Ana Agulló, reportera de 'En boca de todos', se desplazaba hasta el lugar donde sucedieron los hechos para entrevistar en directo a la víctima. Con un derrame en el ojo y con la cara y el cuerpo lleno de golpes, Fernando relataba: "Regresaba de trabajar, saqué las llaves para entrar en mi casa y dos encapuchados me sorprendieron por detrás. Uno me puso la pistola en el cuello y el otro me arrancó una cadena de oro que llevaba puesta".

Fernando también contaba, que una vez tirado en el suelo, es cuando comienza a gritar y a pedir socorro mientras uno de los hombres le seguía dando patadas y golpes por todo el cuerpo: "Yo ya no me defendía, solo gritaba porque me estaba encañonando y me daba miedo", decía la víctima.

Sobre el origen o la nacionalidad de los autores, Fernando explicaba, que no sabe si eran extranjeros o de nuestro país, pero recalcaba que "hablaban muy bien español y no tenían acento".

Por otro lado, Nacho Abad planteaba al invitado, si trabaja en algún sitio donde creen que lo hubieran podido hacer un seguimiento, y la víctima confesaba: "Yo llevo más de 20 años trabajando en el mismo sitio. Soy camarero en un restaurante y no muevo grandes cantidades de dinero, llevaba 30 euros en la cartera".

Para finalizar, el agredido aseguraba, que siempre se ha movido sin problemas por esa zona con una cadena de oro puesta y nunca le ha ocurrido nada, por lo que no sabe qué pensar: "No sé si me estaban esperando o si fue fortuito. Aquí todos los vecinos me conocen y siempre sigo la misma rutina".