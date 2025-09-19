Miguel Barroso 19 SEP 2025 - 14:03h.

VOX propone prohibir el uso del velo en las aulas y en los lugares públicos de la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso se ha negado. Para comentar este tema de gran controversia, 'En boca de todos' hablaba con Isabel Pérez Moñino, portavoz en la Asamblea de VOX y una ciudadana española de origen musulmán, que protagonizaban en directo un tenso cara a cara.

Para VOX, el velo islámico no es un mero símbolo religioso, es una herramienta política del islamismo de sumisión a las mujeres y así lo comentaba en directo, la portavoz de VOX. "Nosotros no queremos que las niñas vayan tapadas ni que nuestras calles se llenen de cárceles de tela", afirmaba Isabel Pérez Moñino.

Yasmina, una joven española de origen musulmán, estalla contra la portavoz de VOX

Después de estas declaraciones de la política del partido de Santiago Abascal, el programa conectaba con Yasmina, una joven musulmana, a favor del uso del velo y muy enfadada con las palabras de la portavoz de VOX, que exclamaba: "¡Esta señora no tiene ni p*** idea de lo que dice!".

Acto seguido, Yasmina ha querido dejar claro que nadie está islamizando nada y que VOX es la primera que no cumple la Constitución: "No tienen en cuenta el artículo 16 que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, por lo que no pueden venir a imponer algo que llevamos porque queremos".

Tras estas palabras, la portavoz en la Asamblea de VOX respondía e indicaba que "quien quiera ver a mujeres veladas y tapadas que se vaya a Marruecos o a Irán", que allí seguro que se respeta. Además, explica que el único objetivo del partido es que exista igualdad entre hombres y mujeres.

La joven española musulmana, atónita por lo que estaba escuchando, comentaba: "Pero esta señora ha tenido algún contacto con musulmanes en sus hogares para poder dar por hecho esa opresión del hombre hacia la mujer. Muchas veces se confunde el hombre marroquí que le dice a la mujer lo que tiene que hacer con el hombre musulmán que no dice nada".