Una mujer, víctima de maltrato, relata el infierno que ha vivido por el fallo de las pulseras telemáticas

Conectamos en directo con una mujer que ha sufrido las consecuencias del fallo en las pulseras

La indignación de Iker Jiménez tras la polémica con las pulseras telemáticas para maltratadores: “Es un escándalo”

Compartir







Desde 2009 más de 4.500 maltratadores usan pulseras telemáticas en España para proteger a mujeres que son víctimas de violencia de género. El control telemático se implementó para supervisar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, el cual alerta cuando el condenado se acerca.

Pero ahora, años después, la polémica ha llegado después de que la Fiscalía haya alertado de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas, es decir un sistema que debía dar tranquilidad a las víctimas ha demostrado no ser fiable. 'En boca de todos' ha conectado en directo con una de las víctimas que relata el infierno que ha sufrido.

La víctima comienza explicando su caso: ''La policía no se presentaba en casa. O sea, él apagaba el dispositivo. Y simplemente todo el rato llamándome a mí como que no tenía el dispositivo funcionando. Que no sabía dónde estaba él, no le cogía el teléfono, pero la policía no aparecía en casa ni nada''.

''Él quebrantó la orden, ha apagado el dispositivo por la batería, viniendo a mi casa y estando sin cobertura, alejándose del dispositivo porque te llaman por todo eso, la ha quebrantado más de 170 veces'', añade Maite (nombre ficticio).

Y cuenta lo que le ocurrió en una ocasión: ''Una de ellas estaba yo durmiendo en mi casa tranquilamente con mis hijos, él me levanta la persiana de mi casa y empezó a gritarme. Y esa fue la única vez que llegó a aparecer la policía. Otra vez he estado yo en el parque con mis hijos y a mí me suena el dispositivo cuando él ya estaba justo detrás de mí''.

''Una vez estaba yo en el hospital porque yo estaba embarazada de 7 meses y me quitó el móvil, o sea, me robó el móvil, me amenazó, me agredió y yo llamé a la policía desde otro teléfono porque yo tenía también el dispositivo atenpro, que es el otro dispositivo que es un teléfono móvil, y entonces, desde ese teléfono, llamé a la policía y les dije que él me había robado mi teléfono personal'', cuenta la víctima.

''Yo desde julio de 2023 hasta marzo de 2024, he estado sin dormir toda la noche. Poniendo palos en la puerta de mi casa por si él aparecía y cerrando todas las ventanas, porque era horrible'', cuenta y explica que sus hijos también tenían muchísimo miedo y afirma que no asoman ni a la ventana.

Susana Díaz: "Las pulseras salvan vidas, pero si funcionan bien"

Mientras continuaba la conexión con esta mujer maltratada que ha vivido en primera persona problemas en las pulseras telemáticas, Susana Díaz, senadora, que visiblemente afectada entraba en 'En boca de todos'.

Además de pedir más medios, la senadora señalaba, que es un tema muy delicado en el que no puede haber errores: "No solo hace falta que no haya errores sino también más pulseras, hay 5.000 mujeres con pulsera y seguro que hacen falta más porque lo importante es que salvan vidas si funcionan bien".