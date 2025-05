Después de vivir más de 20 años de maltratos físicos y psicológicos, Rocío vive atemorizada porque a su expareja le han retirado la pulsera telemática

Rocío vive con mucho miedo y teme por su vida porque a su expareja, el hombre que la ha maltratado durante más de 20 años, le han retirado la pulsera telemática. Un equipo de 'En boca de todos' se ha desplazado hasta su vivienda para recoger su testimonio y que nos cuente el infierno que está viviendo.

En el año 2023, después de años de infierno, Rocío decide separarse por todos los malos tratos que recibe y el juez interpone una orden de alejamiento y a este individuo le colocan una pulsera telemática. Sin embargo, ahora se la han retirado y el abogado de Rocío no se ha enterado por el juzgado, sino a través de la empresa en la que ha comenzado a trabajar su expareja, de obrero, incompatible según ellos con esa pulsera por problemas de cobertura.

La principal damnificada con todo esto es Rocío, que tras conocer la retirada de la pulsera telemática a su expareja, vive con pánico y teme por su vida. Con muchos nervios, Rocío confesaba que su expareja le dijo "que iba a venir a por mí a Jaén y a buscarme la ruina".

Más de 20 años de maltratos: "La primera vez me pegó un puñetazo en la boca"

Rocío hablaba de su tormentosa relación con él, que comenzó cuando ella tenía 17 años y el 21. "Me acuerdo perfectamente de la primera vez que me pegó, fue a pocos días de mis 18, quería hacerme un piercing en la ceja, él no quería y yo le dije que me lo pagaba mi madre. Acto seguido me pegó un puñetazo en la boca", relataba Rocío sobre la primera agresión que sufrió.

Nacho Abad planteaba a la invitada por qué en ese momento no termina con la relación y Rocío confesaba que estaba ciega con él: "Yo en aquel entonces pesaba 120 kilos, a veces me trataba bien y estaba muy enamorada", apuntaba. Sobre los maltratos, aseguraba que los maltratos siempre han sido continuos: "Puñetazos en el ojo, violaciones, me clavó la punta de un cuchillo en la rodilla y mil cosas así".