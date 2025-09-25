Temporeros, ¿polígamos y aprovechados?: Junts, PP y VOX piden endurecer los permisos de paternidad a temporeros migrantes

Junts, PP y VOX se han juntado en el Congreso contra los temporeros. Concretamente, contra algunos inmigrantes que creen que "son unos aprovechados" porque aseguran que en vez de trabajar vienen para utilizar los derechos sociales españoles al venir con hijos o mujeres embarazadas para quedarse las ayudas.

El principal objetivo de estos partidos es que haya m�ás rigidez y, por eso, piden endurecer los permisos de paternidad a temporeros migrantes. Muchos de ellos aseguran que son polígamos y que por lo tanto, no paran de pedir permisos de paternidad.

Andrea Levy, diputada del PP, intervenía desde el plató del programa y señalaba: "Yo pienso que hay una parte de los temporeros que se aprovechan porque vienen para un trabajo temporal y me parece mal la voluntad de tener un hijo aquí para conseguir quedarse".

A continuación, comparecía por videollamada 'Mohammed y Punto', que arremetía contra los jefes de los temporeros: "Les pagan a 35 euros el día durante 12 horas y ahí nadie protesta. Llevan años viniendo esclavizados y les da igual. Eso sí, si viene un Marroquí a trabajar y su mujer esté embarazada o tenga un hijo lo critican".

El rifirrafe entre Andrea Levy y Mohammed en directo

Ante estas declaraciones, Andrea Levy afirmaba que hay "inspecciones laborales", que enfadaba a Mohammed y subía el tono de voz. Los gritos del invitado molestaban a la diputada del PP y exclamaba: "¡A mí no me hable así, señor, qué se ha pensado! Un poco de respeto a las mujeres, que a lo mejor no estás acostumbrado".

Lejos de calmarse, Mohhamed se dirige a Andrea Levy y la dice que no le acuse de machista. Ella le responde que se lo ha dicho "por si acaso" y Mohammed contesta: "Por si acaso tú respeta y no seas racista".

Finalmente, Nacho Abad se veía obligado a intervenir para frenar el duro choque entre los colaboradores y pasaban a otro tema.