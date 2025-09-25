Encontramos la guarida de este asesino en serie en una aldea de Ourense tras cumplir 40 años de prisión tras cometer múltiples asesinatos

Antonio Gali Balaguer, uno de los criminales más peligrosos de España, quedó en libertad en febrero de 2025 tras llevar unos 40 años en la cárcel. Desde que salió de prisión se desconocía su paradero, sin embargo, un equipo de 'En boca de todos' le ha encontrado y mostramos en primicia, en qué lugar se recluye este asesino en serie.

El hombre acumula tres condenas por homicidio o asesinato y algunos períodos por agresiones sexuales y de tráfico de drogas. Clara Murillo, reportera del programa, ha encontrado la vivienda donde se encuentra este criminal, una modesta casa en una aldea de Ourense. Aunque ha cumplido su condena, su amplio historial delictivo hace que los vecinos, que ya saben quién es, tengan miedo de tener tan cerca a un criminal tan sádico y sin compasión.

Hablamos con una víctima de este asesino en serie

Gali Balaguer violó y mató a la hermana de Miguel y también abusó sexualmente de él y conectaba con 'En boca de todos' para recordar lo que ocurrió: "Abusó en varias ocasiones de nosotros hasta que al final acabó con la vida de mi hermana. Teníamos 11 años". Sobre el asesinato de su hermana, confiesa que la tuvo encerrada en su casa y allí la mató.

En referencia a si Miguel, hermano de la víctima, cree que este hombre sigue siendo muy peligroso 40 años después, asegura que si: "Por eso estoy saliendo en los medios. Pienso que este hombre es capaz de volver a matar o agredir sexualmente a alguien".

Por último, Miguel se abría en canal durante su entrevista y explicaba que no ha sido capaz de olvidar lo que le ocurrió a él y a su hermana: "Él ya ha salido de la cárcel, pero yo siento un dolor intenso y estoy dentro de una prisión de la que no voy a salir en la vida. Todos los días lo recuerdo".