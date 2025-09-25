La expareja de María Isabel presuntamente le ha quemado la casa: ella pide una orden de alejamiento que nunca llega porque teme por su vida

El vídeo que demuestra cómo un maltratador se desprende de la pulsera y no ocurre nada: "Se la ha quitado y no suena"

Compartir







María Isabel denuncia que su expareja ha aprovechado un permiso penitenciario para incendiarle la casa. En las imágenes recogidas del interior de la vivienda, hemos podido ver el momento en el que alguien lanza un objeto incendiario por la ventana y a los pocos segundos, la casa estaba envuelta en llamas.

Un equipo de 'En boca de todos' se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para comprobar cómo ha quedado la vivienda tras el incendio provocado y recoger el duro testimonio de María Isabel, la víctima.

María Isabel es víctima de violencia de género y está convencida de que el autor del incendio ha sido su expareja, quien también la maltrataba. Ella tiene clara su autoría porque en numerosas ocasiones lo ha visto merodear por los alrededores de su casa y, además, la ha amenazado de muerte: "Me voy a despedir y tú la primera; ya de malas, pues de malas".

Desde la vivienda incendiada, María Isabel relataba: "Cuando estuvo conmigo llevaba una pulsera y me dijo que era porque había robado, y no por una violación. Eso lo acabo de descubrir ahora al denunciarlo por el incendio".

María Isabel está convencida que su expareja es el culpable

En referencia al origen del fuego, la víctima asegura que no fue directamente su expareja, sino alguien enviado por él: "Sabía que la ventana estaba rota porque él la rompió de un puñetazo. Yo pienso que ha sido a través de un muchacho mandado por mi expareja".

Además, María Isabel confiesa que lo que más le ha preocupado es que su nieto vive con ella: "Él lo sabía y no le ha importado que pudiéramos estar los dos dentro para prender fuego a la casa".

Para finalizar, esta víctima señala que vive aterrada y teme por su vida: "Su objetivo es matarme y no va a parar hasta que lo consiga". Así mismo, pedía a las autoridades seguridad para ella y los suyos: "Quiero que le pongan una orden de alejamiento o una pulsera".