¿Boicot ruso al avión militar de la ministra de Defensa?: la aeronave sufre un intento de anular su GPS a su paso por Kaliningrado, Rusia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que viajaba con su avión militar, ha sufrido un intento de sabotaje cuando estaba sobrevolando Rusia. La aeronave se dirigía a Lituania donde la ministra de Defensa tiene previsto un encuentro. A bordo del avión también iban periodistas y familiares de los militares desplegados en esa zona.

El intento de sabotaje del GPS del avión militar habría interrumpido la capacidad de seguir sobrevolando durante unos minutos. Sin embargo, un capitán que iba dentro de esta aeronave ha informado que, pese a los inconvenientes y al ver inutilizado el GPS, el vuelo ha continuado gracias a la señal recibida por los satélites militares.

"Aunque se ha quedado en un susto, es grave", comentaba Alba Sánchez, la reportera del programa que informaba de la noticia desde el Congreso de los Diputados.