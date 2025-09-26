El presentador ha querido responder a la ministra de Igualdad tras sus declaraciones sobre las pulseras de antimaltrato

Las duras palabras de Risto Mejide a Ana Redondo tras su explicación a los fallos de las pulseras antimaltrato: "Nos intenta volver a engañar"

Compartir







El pasado viernes 19 de septiembre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó que "solo el 1% de las pulseras daban fallos'', sin embargo a lo largo de estas semanas han ido saliendo a la luz numerosos testimonios que han puesto en entredicho las declaraciones de la ministra y que desmienten, con pruebas, sus datos.

Días después de lo ocurrido, la ministra de Igualdad ha criticado a "quienes quieren generar dudas sobre el rigor, credibilidad y buen hacer" de su gestión de las pulseras antimaltrato y, Ana Redondo, que fue reprobada por el Congreso el pasado miércoles, ha expresado su malestar asegurando que "somos el Ministerio del pim-pam-pum".

Tras escuchar las palabras de la ministra de Igualdad en 'Todo es mentira', Risto Mejide se ha pronunciado de manera muy contundente y le ha mandado un mensaje a Ana Redondo: ''Lo que viene siendo habitual que es victimizarse, pretenden acabar con el Ministerio de Igualdad, ha dicho, porque es un ministerio incómodo''.

''No, no, señora ministra, no se haga líos, aquí o al menos en este plató, nadie ha dicho que el Ministerio de Igualdad deba desaparecer. Le doy datos hoy que hablamos de datos, datos que seguramente usted ya conoce, con 48 mujeres asesinadas el año pasado, con más de 1200 desde que hay registros desde 2003 y con más de 4500 mujeres con esas órdenes de alejamiento que lleva a protegerlas con un dispositivo'', añade el presentador.

Risto Mejide se dirige a la ministra de Igualdad: ''El Ministerio de Igualdad es más necesario que nunca, lo que pasa es que lo último que necesitamos es un Ministerio de igualdad incompetente e incapaz de admitir y solucionar sus errores. Eso es lo que pasa''.