Los líderes han decidido abandonar la sala en el momento en el que el líder israelí comenzaba a hablar

El juez Baltasar Garzón se pronuncia sobre el conflicto de Gaza: "Se ha convertido en una máquina sistemática de muerte"

Benjamin Netanyahu ha sido recibido con abucheos antes de dar su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York. En el momento en el que se preparaba para hablar ante el atril, cientos de delegados de diferentes países han abandonado la sala en señal de protesta por las políticas israelíes.

Las imágenes han llegado hasta la redacción de 'Todo es mentira' y han sido muy comentadas en el plató del programa y Risto Mejide ha explicado lo ocurrido durante las palabras del líder político: ''El discurso no ha estado exento de polémica porque, entre otras cosas, Israel ha colocado altavoces en la Franja de Gaza para que los gazatíes pudiesen escuchar ese discurso''.

''Fijaos hasta qué punto hay países que quieren mostrar su rechazo a lo que está haciendo Netanyahu en la Franja de Gaza. Insistimos, es una imagen que se ha producido hace escasos minutos. Es absolutamente histórica. Él ha ido a hacer un discurso en el que, bueno ha hablado de que han eliminado la máquina del terror de Hamás, que han mutilado a Hezbolá, que han destruido el programa nuclear de Irán. En fin, ha sacado pecho de muchísimas cosas, no sé si está la situación como para que Netanyahu pueda sacar a pecho'', añade el presentador.

Irene Dorta también se ha pronunciado sobre lo ocurrido: ''Bueno, también ha dicho que no habían terminado el trabajo, que han empezado, y por lo tanto es un aviso a los gazatíes. Yo creo que esto es un símbolo político tremendo y me alegra que empiece a ser también un símbolo político y no solamente un símbolo de la sociedad civil, que era lo que hasta ahora habíamos visto en algunas partes del mundo. Espero que esto también sirva para que Netanyahu sienta un poco el aislamiento al que se está sometiendo por sus políticas en la Franja de Gaza y por esto sea capaz de reconducir la situación y parar el genocidio que se está produciendo allí''.