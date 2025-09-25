Ada Colau explica en directo todo lo que está ocurriendo a bordo de la flotilla

Ada Colau se encuentra a bordo de la Flotilla de la Libertad que continúa rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria a los palestinos y acabar así con el bloqueo israelí. Desde que salió de puerto, los ocupantes de los barcos han denunciado varios ataques de drones a las embarcaciones, que ya navegan a la altura de Creta. Para conocer a fondo todo lo que está ocurriendo, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con la exalcaldesa de Barcelona, que explica todo detalladamente.

Desde que partió, la flotilla ha llegado a sufrir varios ataques con explosivos, y Ada Colau da más datos: ''Han sido ya tres ataques, dos fueron en el puerto de Túnez y otro ha sido hace dos noches aquí cerca de las aguas de Grecia. Todos han sido con drones, que es una forma clásica de Israel, drones que dejan caer cargas explosivas y que han dañado ya al menos a seis de de los barcos que por suerte han sido daños estructurales y por suerte no ha habido víctimas personales''.

''Israel acostumbra hacer esto, que es saltarse sistemáticamente la ley. No respeta ninguna ley y ninguna vida humana, e incluso lo hace fuera de su territorio. Se va a invadir en aguas internacionales o se va incluso a otros países. Entonces estamos pidiendo que haya una investigación internacional. Es absolutamente, como digo, contrario a la ley lo que está haciendo Israel por estos ataques que nos ponen en peligro a nosotros, pero que mañana puede ser a cualquier otro'', denuncia la exalcaldesa en el programa.

Por otro lado, Ada Colau se dirige a Giorgia Meloni, que ha tachado a la flotilla de ''una acción irresponsable y peligrosa'': ''Pues esta es una acción perfectamente legal. Estamos cumpliendo con la legalidad, estamos en aguas internacionales con barcos que están autorizados y por lo tanto, esto es perfectamente legal. No solo es legal, es una misión humanitaria y ha sido una misión humanitaria reconocida hace ya muchos días por 16 gobiernos, no solo por el Gobierno de España, que hicieron un comunicado donde reconocían que esta es una misión humanitaria y reconocían que era absolutamente necesaria teniendo en cuenta que Israel lleva más de dos años cometiendo genocidio contra la población indefensa palestina, incluyendo masacrar y dejar huérfanos a decenas de miles de niños y niñas inocentes''.

''Creo que es la atrocidad más bestia que ha visto nuestra generación en toda mi vida, no he visto algo peor que esto y viendo que tras dos años la comunidad internacional, los gobiernos, Naciones Unidas son incapaces de pararles los pies a Israel, cada vez hay más iniciativas ciudadanas que hacen lo que pueden. En este caso hacemos lo que podemos, no somos héroes ni nos creemos que seamos más representantes que otros. Sencillamente es que no podemos quedarnos en casa viendo cómo masacran a niños cada día y nadie hace nada'', explica Ada Colau e indica el por qué de la misión.

Además, explica lo que pretende conseguir: ''Sabemos que nos arriesgamos a sufrir ataques como ya hemos sufrido con los drones, lo que ocurre es que aspiramos a que nuestros gobiernos reaccionen de una puñetera vez y empiecen no sólo a decir cosas, sino a hacerlas, porque son los gobiernos, efectivamente, los que deberían estar abriendo este corredor humanitario que queremos abrir con estos barcos''.