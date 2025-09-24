El magistrado Fernando Portillo entra en directo para dar más datos

El juez Peinado quiere que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez: cómo se eligen a los integrantes, requisitos y funciones

El juez Juan Carlos Peinado quiere que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por el delito de malversación en la contratación y desempeño de las funciones de su asesora. Tras salir a la luz la noticia, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Fernando Portillo, magistrado, que explica en qué consiste la petición y qué puede ocurrir a partir de ahora.

''El juez ha tomado una decisión, cree que ya la investigación ha terminado y lo que no ha tomado es la decisión de seguir por jurado, esto lo manda la ley que tratándose de delitos de malversación de acabadores públicos el cauce procesal es el del jurado y la vistilla que hay el sábado, en este caso sí que tengo que contradecir al señor Echenique, sí que la ley manda que debe ser presencial, de ahí que efectivamente, pues se haya producido esa citación para comunicarles personalmente, pues ese auto en el que dice, 'doy por finalizada la instrucción y bueno, entiendo que habríamos de seguir por jurado'', comienza explicando el magistrado.

Además, explica que no es habitual que se practiquen diligencias de instrucción un sábado por la tarde: ''La impresión que me da es que el juez debe estar de guardia ese día y aprovecha como aprovechamos muchos jueces cuando estamos de guardia para practicar diligencias que son necesarias para otros procesos de instrucción''.

''Va a tener que ir a la vistilla donde va a poder oponerse o estar de acuerdo con esa resolución del juez. Incluso pueden pedir que se practiquen diligencias de prueba que entienda que todavía son necesarias y que el juez entonces acuerde proseguir la instrucción un poco más. Ese mismo auto donde el juez da por finalizada la instrucción y dice que de seguir había de ser por el jurado, también es recurrible, como ha anunciado la defensa, y puede ser recurrido y que, efectivamente, la audiencia provincial lo revocase'', añade el magistrado.

Por otro lado, el magistrado explica si en este caso el jurado popular es la figura idónea al ser un caso tan mediático: ''Una de los críticas que solemos hacer los que nos dedicamos al derecho es precisamente la de encontrar en los casos mediáticos, pues ciudadanos que no ya tengan un prejuicio sobre esa situación. Hay que decir que los jueces también vivimos en sociedad mientras no se demuestre lo contrario y que por tanto, nosotros también escuchamos lo que dicen los medios de comunicación y lo que hay en el debate. Pero los jueces estamos acostumbrados a separar lo que escuchamos fuera y quedarnos con lo que sucede delante de nosotros en el juicio''.

''Yo creo que va a ser difícil encontrar ciudadanos que no sepan de qué va este asunto. Lo que habrá que esperar es que en el proceso de selección del jurado pues elijan a personas que puedan hacer ese ejercicio honesto, de separar lo que escuchan fuera y lo que ven dentro del juicio'', afirma Fernando Portillo.