El juez Peinado le comunicará el cambio procesal a Begoña Gómez durante el sábado por la tarde

La Audiencia de Madrid tumba parte de la causa de Peinado contra Begoña Gómez: las dos causas que archivará

Nuevo movimiento sorpresa del juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez. Quiere que sea juzgada ante un jurado popular por el delito de malversación en la contratación y desempeño de las funciones de su asesora. El sábado se lo comunicará personalmente. Según informa Isabel Sanz, estará compuesto por nueve ciudadanos.

Serán nueve personas de nacionalidad española, mayores de edad, que sepan leer y escribir y residan en la Comunidad de Madrid. Cada dos años, se realiza un sorteo entre ciudadanos de ese perfil y se les avisa de que en cualquier momento pueden ser llamados como jurado. Cuando llega un caso, se hace otro sorteo y se designan para el caso concreto.

¿Los ciudadanos pueden declinar la citación?

Sí, personas de más de 75 años, los que se hayan trasladado al extranjero o personas que acrediten que realmente lo tienen difícil, pueden excusarse. Y ojo, los abogados también pueden recusarlos. Si entre el jurado hubiese militantes del PSOE o de Vox, que son acusación popular, o alguien que ha escrito tuits contra Begoña Gómez, los letrados pedirían que se le apartara en una vista de conformación del jurado.

Aunque no es la única sorpresa que tiene preparada el juez Peinado. Se ha presentado una demanda contra el ministro de Transportes, Carlos Puente, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Les exige que retiren las acusaciones de prevaricación contra él.

El jurado la juzgará por malversación en la contratación de su asesora

El juez Peinado cambia el paso y anuncia que su intención es ponerla frente a un jurado para la que la juzgue por malversación en la contratación y las funciones otorgadas a su asesora Cristina Álvarez. Su decisión afecta a esa parte de la investigación, no a la de los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés ni el software de la Complutense.

Pero si el caso de la asesora llega a juicio, Cristina Álvarez y Begoña Gómez se sentarán juntas en el banquillo. Y con ellas, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien Peinado atribuye participar en el nombramiento de Álvarez.

El juez Peinado comunicará este cambio el sábado por la tarde

Tras escuchar sus declaraciones este mes, Peinado cree que la lógica da verosimilitud a los indicios de delito. Así justifica esta decisión que no supone que los envíe a juicio ya que todavía puede haber más declaraciones o informes. La Audiencia Provincial tiene que resolver varios recursos, incluidos los que se presentaron por las imputaciones de malversación.

Pero de momento, el sábado a las 18:00 horas de la tarde, los tres tendrán que ir a ver al juez Peinado para que les comunique este cambio procesal. Una modificación que puede dejar el futuro de la mujer del presidente del Gobierno en manos de nueve ciudadanos.