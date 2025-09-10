Begoña Gómez ha señalado que una de las funciones de su asesora era la de coordinar sus dos agendas

Una asesora de Moncloa intercedió por Begoña Gómez para mantener los patrocinios de su cátedra

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha declarado por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado. Le ha explicado al magistrado cuáles eran las funciones de su asesora Cristina Álvarez. Según informa Isabel Sanz, lo ha hecho en apenas dos minutos y respondiendo exclusivamente a cuatro o cinco preguntas de su abogado.

Begoña Gómez -quien negó irregularidades con el software de la Universidad Complutense- ha señalado que una de las funciones de su asesora era la de coordinar sus dos agendas, la pública y la privada, y que por eso tenía acceso a todos sus correos.

Gómez reconoce que su asesora le ha realizado algún favor excepcional

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha añadido que de su trabajo personal se encargaba ella directamente aunque, en algunas ocasiones y de manera excepcional, sí que le pidió que mandara mensajes en su nombre. Esos mensajes son precisamente los que han llevado al juez Peinado a imputarles a las dos un delito de malversación.

Gómez ha reconocido que su asesora le hizo algún favor en ocasiones excepcionales como enviar un correo sobre el patrocinio de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras, la asesora de Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar sobre el presunto delito de malversación relacionado con su contratación en Moncloa.

Gómez era amiga de Cristina Álvarez antes de nombrarla su asesora

Begoña Gómez ha reiterado que su asesora siempre se ha dedicado a organizar su agenda y a acompañarla a actos oficiales. La mujer de Pedro Sánchez ha declarado que desconoce el proceso de nombramiento de Álvarez como personal eventual en Moncloa. Aunque ha confesado que la eligió por sus conocimientos y porque tenía una relación de amistad previa con ella.

El juez investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la asesora y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez. La mujer del presidente estaba citada para el jueves pero Peinado adelantó su interrogatorio después de que la defensa alegase que no podía asistir al juzgado el 11 de septiembre.