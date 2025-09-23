Lara Guerra 23 SEP 2025 - 19:13h.

Joaquim Bosch conecta con 'Todo es mentira' después de conocer que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de cárcel para González Amador

El Supremo podría juzgar a José Luis Ábalos este mismo otoño: "Leopoldo Puente ha dividido en dos piezas el 'Caso Koldo'

Compartir







'Todo es mentira' analiza junto al magistrado Joaquim Bosch la noticia sobre el novio de Ayuso. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de cárcel para González Amador, que aún se enfrenta a otra línea de investigación por sus negocios con Quirón.

En primer lugar, Risto Mejide pregunta al magistrado por la presunta pertenencia del novio de Ayuso al grupo criminal. Joaquim responde que "hay una diferencia de grado. La organización criminal es un delito con una pena mayor porque implica una estructura organizada, estable, jerarquizada, mientras que, el grupo criminal en el este auto implica un concierto básico entre empresario y otras personas para falsear otras facturas.

Joaquim Bosch: "Su defensa ha pedido una pericial alternativa al informe de la Agencia Tributaria"

Por otro lado, el presentador quiere conocer si González Amador podría tener la posibilidad de evitar sentarse en el banquillo, a lo que él responde que "ahora mismo hay un recurso pendiente en la Audiencia de Madrid que será quién decida finalmente si se va a juicio porque su defensa ha pedido varias diligencias; entre ellas una pericial alternativa al informe de la Agencia Tributaria".

Por último, el magistrado asegura que "en todo caso, desde una perspectiva jurídica, en mi opinión, sería muy raro que el asunto no acabe en juicio porque la jurisprudencia nos indica que, únicamente se archivaría si hay que descartar totalmente que se pueda descartar el delito. Sin embargo, aquí hay informes muy trabajados, declaraciones, análisis...son indicios para ir a juicio. Esta causa la vemos muy habitualmente en los juzgados, es rutinaria".