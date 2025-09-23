Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, reacciona al procesamiento del hermano de Pedro Sánchez

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, comparece en el directo de 'Todo es mentira después de que la Audiencia de Badajoz confirme que él y Miguel Ángel Gallardo irán a juicio. Las acusaciones piden tres años de cárcel por presuntas prevaricaciones y tráficos de influencias.

En primer lugar, Risto Mejide pregunta al letrado si se esperaba este resultado, a lo que él sin pensarlo comenta que "sinceramente no, pero aún no he leído el auto porque tengo otro juicio y por eso os atiendo desde el coche", asegura. Asimismo comenta que "la verdad es que no me lo esperaba, pero habrá que leerlo y valorarlo".

El presentador recuerda que la Audiencia rechaza las alegaciones y dice que "existen indicios sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y le achacan también defectos de forma". Ante esto, Emilio Cortés explica que "yo hablaba de falta de fondo, de indicios y todo lo que venga de mi cliente; pero el auto según me comentan es bastante extenso y no os puedo dar una valoración".

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez: "Esto ya nos coloca con los acusados en el banquillo"

Asimismo, el abogado de David comenta que "quizá la noticia es que vamos a juicio oral, el resto no digo que sobra porque habrá que hacer la valoración general teniendo en cuenta además que, en la propia Audiencia que ha desestimado el recurso es en la que va enjuiciado los hechos en principio. Al margen de esto, hay que ir al grano y esto ya nos coloca con los acusados en el banquillo".

Por otro lado, Risto Mejide pregunta a Emilio por cómo está actuando la Acusación Popular, Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, PP, Abogados Cristianos; a lo que él responde que "no siga que se queda sin programa. La acusación popular me da exactamente lo mismo. No me concierne a mi valorar el trabajo de mis compañeros. Me corresponderá, pero de momento no"