Miguel Salazar Madrid, 22 SEP 2025 - 19:07h.

Risto Mejide, a José García-Margallo: "¿Debería perdón el PP por haber puesto ese bulo sobre algo tan sensible?"

Pablo Echenique, sobre la candidatura de Pedro Sánchez al Premio Nóbel de la Paz: "Llevo partiéndome el culo todo el día"

Compartir







Continúa la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato cuando se perdieron datos históricos al cambiar la empresa de la que dependían. En algunos casos, las víctimas recibieron el aviso de que sus agresores se habían saltado la orden de alejamiento, aunque desde Igualdad aseguran que ninguna mujer ha sido maltratada portando los dispositivos, que han funcionado "correctamente".

Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira', aseguraba que cuando eran las 17:30 horas de este lunes "todavía" seguía "sin dimitir" Ana Redondo, la dirigente del ministerio que debe asumir responsabilidades por esos fallos. Desde el Partido Popular exigen su salida del Ejecutivo, mientras que algunos colegas de formación como la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz piden que se abra "una pequeña investigación" para esclarecer lo sucedido.

Risto, a García-Margallo: "Los tuyos utilizando un bulo"

El presentador del programa de Cuatro era tajante. "El PP sigue sin retirar ese tuit falso, porque ya se ha demostrado que es falso", decía refiriéndose a una publicación en la que los de Feijóo dan datos inexactos sobre un caso de violencia machista vinculado a los fallos de las pulseras antimaltrato.

Tras ello, Mejide se dirigía al exmilitante popular y colaborador del programa José García-Margallo. "Los tuyos utilizando un bulo", le transmitía. El que fue ministro de Exteriores aclara que "cuando se comete un error hay que reconocerlo". "Y ya que nos inspiramos en el humanismo cristiano, pues dos cosas, acto de contención y propósito de enmienda", señala.

El presentador afinaba un poco más y le preguntaba si su formación debería asumir responsabilidades por difundir la noticia falsa. "¿Debería perdón el PP por haber puesto ese bulo sobre algo tan sensible?", le preguntaba. "Se han equivocado, uno lo reconoe y punto. No somos infalibles. Tienen portavoces suficientes como para aclarar todas estas cosas", aseguraba José García-Margallo.