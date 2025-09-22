En 'Todo es mentira' reciben a una víctima de violencia de género para opinar sobre la ministra de Igualdad, quien ha negado tajante el fallo de pulseras telemáticas

El fallo de las pulseras antimaltrato, en la diana del PP: el origen de la polémica que surgió en 2023

Hace días que se exige la dimisión de Ana Redondo, ministra de Igualdad. El desencadenante fue un testigo entrevistado en 'Todo es mentira', quien denunció públicamente que existían errores en las pulseras antimaltrato durante ocho meses que produjeron una pérdida de datos sobre los quebrantamientos de órdenes de alejamiento de los maltratadores al cambiar de proveedor. Es la propia Ana Redondo quien ha insistido a los medios que el sistema actual funciona y que las mujeres amenazadas han estado protegidas en todo momento.

Por eso, el programa de Risto Mejide recibe a una víctima de violencia de género anónima para que de su opinión sobre dichas declaraciones y cuente su experiencia para confirmar, de esta manera, que las pulseras telemáticas sí que fallaban constantemente.

"Lo único que les importa es poner pancartas y hacer manifestaciones"

El presentador del programa se pregunta cómo debe sentirse el testimonio que hoy reciben en 'Todo es mentir' cuando ésta escucha a la ministra de Igualdad decir que "las pulseras no han fallado y que todo es un bulo". "No quiero ni escuchar, tiemblo hasta al hablar porque los únicos que me han ayudado en este caso son los de asistencia a víctimas y la policía porque, cuando la escucho hablar lo que siento es una impotencia de no poder hablar", afirma la víctima.

Y es que, para la entrevistada, lo único que hace Ana Redondo es "decir tonterías", pero no solo ella: "Tanto unos como otros". "Tendrían que estar en la piel nuestra, el estar tres años sin saber dónde está su agresor, aquella persona que te sacó con una pistola en la cabeza de tu casa, aquel que te metió palizas, que te intentó quemar viva... y tienes que vivir con ello, andar por la calle y saber que esta persona te puede matar. Levantarte por la mañana y pensar: '¿Moriré hoy?'... Pero lo único que les importa es poner pancartas y hacer manifestaciones. No, ayúdame. Nadie da una importancia mayor porque como no me han matado...", denuncia el testimonio dándole voz a muchas mujeres que se encuentran en su situación y que sienten mucho miedo.

Su experiencia demuestra que "el sistema tiene fallos por todos los sitios"

Como extrabajadora de Viogen, Risto Mejide le pide que explique de primera mano cómo es el funcionamiento de estos dispositivos. "No son fiables", asegura. Y es que, a la víctima le avisaron de que la pulsera estuvo sin señal "unas 18 horas", con la suerte de que su agresor se encontraba en prisión por quebrantamiento: "Gracias a Dios me coincidió así porque qué hubiese pasado conmigo".

Tal y como apunta, cuando a una persona le dan una pulsera Cometa es "porque el asunto es de máxima gravedad, de vida o muerte" ya que, en su caso, le encerraron en un maletero para llevarle a un cementerio donde le querían quemar. "Las palizas que me han dado es para haberme dado un mal golpe y morir", confiesa. Lo que le hace preguntarse: "¿Enserio se pueden tener estos fallos? Me parece una locura".

Además, en su caso, su agresor se cortó la pulsera con gran facilidad y "nadie lo encontró", por lo que concluye: "El sistema falla porque no avisó antes a la policía, la está avisando cuando ya está cortando y no cuando la empieza a cortar porque se supone que debería pitar. Tiene fallos por todos los sitios".