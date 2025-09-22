Pablo Echenique no da crédito a la candidatura de Pedro Sánchez al Premio Nóbel de la Paz: Los motivos, en 'Todo es mentira'

Juan Lobato, sobre la polémica con la directora de comunicación del PSOE: ''No hay que decirle a un periodista lo que tiene que preguntar''

Compartir







El Premio Nóbel de la Paz podría ser conocido como el Premio Nóbel Polémico, pues se supone que los premiados deben ser aquellas personas que han puesto un gran esfuerzo en mantener el equilibro de fuerzas a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, últimamente los ganadores de este galardón han sido objeto de crítica pues sus acciones no se corresponden con dicha definición.

En este caso, es el nombre de Pedro Sánchez el que ha salido a la palestra como posible candidato a dicha condecoración pues ha pasado a ser la cabeza visible de la denuncia del genocidio palestino en la Unión Europea. Respecto a este tema, Pablo Echenique no ha perdido la oportunidad de mostrar su opinión crítica sobre su candidatura en 'Todo es mentira' dando los correspondientes argumentos al respecto.

Los motivos por los que considera la candidatura algo "súper gracioso"

Cuando Risto Mejide le pregunta al colaborador sobre la opinión que tiene al respecto, Pablo Echenique es claro: "Esto es súper gracioso, llevo todo el día partiéndome el culo con este tema". Sin embargo, al político no le sorprende porque considera que es fruto de lo que van promulgando PSOE y Sumar: "Dicen que la vanguardia mundial de la lucha por Palestina es el gobierno de España".

No obstante, no hay que olvidar que es el propio gobierno de España quien "sigue comprando armas a Israel, sigue permitiendo que haya tránsito de armas por los puertos españoles y los aeropuertos y no han retirado ni la relación diplomática con Israel", apunta. Y es que, este hecho solo tiene una explicación: "Es un triunfo de la propaganda gubernamental" que tiene preocupado a Echenique: "Que nos hayan vendido que por determinados posicionamientos simbólicos que yo no les quito valor de repente Sánchez es Nóbel de la Paz, es un triunfo de la propaganda".