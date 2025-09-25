Risto Mejide entrevista a Baltasar Garzón en el Chester de 'Todo es mentira'

El juez Baltasar Garzón se sienta en el Chester de 'Todo es mentira': ''España va bien económicamente, políticamente, no tanto''

Compartir







Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, se ha sentado en el Chester de 'Todo es mentira' junto a Risto Mejide para conceder una entrevista y hablar sobre la situación de la actualidad tanto política como social en la que se encuentra España en estos momentos.

Pero, además, el juez se ha pronunciado acerca del conflicto de Gaza tras la pregunta del presentador: "¿Es un genocidio? ¿Se puede decir que es un genocidio o no?". El exmagistrado ha asegurado remitirse "a los hechos": "Siempre es bueno tener presente los hechos. Lo que estamos viendo en tiempo real en Pelestina, en Gaza, comenzó todo con un atentado terrorista brutal, deleznable, condenable, y así se está investigando. A partir de ahí, hubo una invasión de Gaza, y de ser un acto de guerra se ha convertido en una máquina sistemática de muerte y de destrucción", ha comenzado.

"Esa muerte y esa destrucción es sistemática, cuando tiene determinadas características pasa a ser de un crimen a genocidio. Y el genocidio está perfectamente delimitado. Exige una intencionalidad específica de eliminar todo o parte de un pueblo, y hay una serie de actos que son cinco. De los cinco, ya la Comisión Independiente de Naciones Unidas dice y afirma y justifica en agosto que se cumplen cuatro", ha continuado.

"Esto tendría que estar fuera del debate político en España y en cualquier país. Porque es algo mucho más grande y más terrible. Estamos viviendo en tiempo real una masacre sostenida que, por supuesto, yo califico de posible genocidio. Lo que hoy estamos viviendo es la masacre sostenida pero, además, el ataque a todas las estructuras y el desplazamiento forzoso de personas", ha asegurado. "Yo no soy antisemita, mis orígenes son judíos, pero eso no me implica para decir que lo que está ocurriendo allí es un veradero genocidio".