El juez Baltasar Garzón se sienta en el Chester de 'Todo es mentira'

Risto Mejide entrevista a Baltasar Garzón en el Chester de 'Todo es mentira'

Pablo, marinero secuestrado en el Alakrana, y el exjuez Baltasar Garzón recuerdan cómo vivieron el asalto del barco

Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, se ha sentado en el Chester de 'Todo es mentira' junto a Risto Mejide para conceder una entrevista y hablar sobre la situación de la actualidad tanto política como social en la que se encuentra España en estos momentos

El juez ha dado su opinión sobre cómo está España actualmente: ''Si dijera polarizada, diría lo mismo que todo el mundo. España tiene complejidades, dificultades, pero económicamente vamos muy bien, políticamente no tanto porque hay demasiada confrontación, demasiado nivel de de insulto acomodado en el Parlamento, quizás debería de llegar, lo cual parece imposible, algún tipo de acuerdo en materias fundamentales, como por ejemplo el tema de genocidio en Gaza, temas internacionales, no descalificar por sistema a la justicia o no utilizarla en función de qué. En fin, hay cosas que mejorar, evidentemente, pero yo creo que no estamos tan mal como hay otros países que lo están''.

Además, afirma que en España hay lawfare: ''Me gusta hablar de la instrumentalización del derecho con fines políticos. Eso quiere decir que puede haber acciones judiciales o personas de la administración de justicia que actúen a través de resoluciones de distintas formas, pero con unos fines de aprovechamiento político, también desde el lado de la política se puede tratar de instrumentalizar a los jueces. También hay medios que pueden abundar en esa dinámica y el conjunto de todo es un deterioro de la justicia, porque el ciudadano no acaba de saber dónde está ni que es verdad, no tiene obligación de conocer al dedillo cómo son los procedimientos judiciales (...)''.

Baltasar Garzón habla sobre el caso de José Luis Ábalos

Garzón se ha pronunciado también sobre el caso de José Luis Ábalos y aclara si perdería su condición de aforado, y por lo tanto, el caso tendría que volver a la Audiencia Nacional: ''No tiene nada que ver porque el juez de instrucción, que en este caso es un magistrado del supremo, es el que tiene conocimiento del asunto que está tramitando, es el que marca los plazos y los tiempos de la instrucción dentro del mecanismo de la causa, no depende exclusivamente de él. Hay unos plazos que son preclusivos que tiene que cumplir, otros no tanto porque depende de un informe pericial o de unas diligencias o una comisión rogatoria que se pueda o se tenga que desarrollar fuera de España''.

''Es decir, influye en muchos factores, y en un momento determinado, cuando la investigación se puede desmembrar e incluso se tiene que desmembrar para que distintos objetos se lleven adelante objetos judiciales o procesales y lo explica, quiere decir, lo motiva y lo argumenta que es lo que tienen que hacer, lo que no se debe hacer es llevarlo a cabo sin que nadie sepa bien por qué ni a causa de qué o no en un momento determinado y no en otro, cuando la situación procesal es la misma antes, que durante, que después'', aclara el juez.

Baltasar Garzón: ''Es importante que los jueces sepan que son servidores públicos''

Por otro lado, Baltasar Garzón da su opinión sobre cómo afecta la ideología en los jueces: ''Los jueces tienen ideología, no tienen encefalograma plano, es decir, eso de que viven en una urna de cristal, aislados, como se decía antiguamente, para no contaminarse, no, el juez tiene que conocer la sociedad, la que sirve, eso sí, es importante que los jueces sepan que son servidores públicos, no que son el Poder Judicial, el Poder Judicial es del pueblo y ese es el verdadero titular. Ellos son administradores, por tanto, como cualquier ciudadano tiene su ideología, lo único que ocurre es que no se deben de dejar llevar por la ideología, lo cual no quiere decir que las resoluciones no tengan un sesgo, por ejemplo, progresista, en el sentido de que se protegen los derechos fundamentales (...)''

''La interpretación del derecho, desde mi punto de vista, tiene que ser siempre progresiva y progresista ¿Por qué? porque los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas necesitan protección y están siempre en avance o retroceso y ahí es donde tiene que entrar el juez'', afirma.