Bea Talegón detalló qué ocurrirá ahora con el acta, el sueldo, los derechos parlamentarios y el impacto en la aritmética del Congreso

En ‘Horizonte’, Bea Talegón aportó una de las explicaciones más esperadas de la noche: qué ocurrirá ahora con el acta de diputado de José Luis Ábalos y su posición en el Congreso después de su entrada en prisión. La situación es inédita para un diputado en activo, pero no completamente nueva para el Parlamento, que ya vivió algo similar durante el procés.

Un precedente y un reglamento ya preparado

Talegón recordó que, aunque es la primera vez que un diputado en ejercicio ingresa en prisión, sí existió un referente reciente: los parlamentarios del procés, quienes ya estaban en prisión preventiva cuando tomaron posesión. Aquella situación forzó al Congreso a modificar el reglamento, clarificando en su artículo 21 cómo actuar en estos casos.

Gracias a ese marco, la Cámara puede ahora aplicar un protocolo claro sobre qué derechos conserva José Luis Ábalos y cuáles pierde.

Mantiene el acta… pero deja de ejercer

La clave que subrayó Talegón es contundente: José Luis Ábalos mantiene su acta de diputado. Eso significa que no se activa automáticamente ningún proceso de sustitución. Sin embargo, su condición queda profundamente limitada:

No cobrará sueldo ni dietas

No podrá votar, ni presencial ni telemáticamente

No puede asistir a plenos ni a comisiones

No puede registrar iniciativas legislativas

Mantiene, eso sí, la inmunidad parlamentaria, por lo que seguirá aforado y su causa continuará en el Tribunal correspondiente. Solo resta por determinar si conservará algún tipo de indemnización, a la espera de resolución.

¿Qué pasa con el equilibrio del Congreso?

El efecto práctico, explicó Talegón, es que el Congreso pierde un voto activo. El PSOE mantiene formalmente un escaño, pero no puede usarlo. Esto altera la aritmética parlamentaria en un momento de gran fragilidad, donde cada número importa.

Talegón señaló que en el ambiente político ya se debate si buscar una sustitución, aunque jurídicamente Ábalos conserva su escaño mientras él no renuncie o no haya una sentencia firme que lo inhabilite, algo que no ocurrirá a corto plazo.

“Es una situación absolutamente nueva”, resumió la periodista, subrayando que el país se adentra ahora en un territorio poco explorado: un diputado sin funciones, sin sueldo y sin capacidad de acción, que sin embargo sigue siendo miembro del Congreso.