El asalto, ejecutado en menos de cinco minutos en plena redacción, apunta a un encargo contra el periodista: se llevaron solo su portátil y llaves, ignorando objetos de valor

‘Horizonte’ contaba en plató con Álvaro Nieto, director de The Objective, que acudió al programa para relatar el sorprendente asalto que sufrió la redacción del medio el pasado lunes, cuando un hombre irrumpió en las oficinas para llevarse única y exclusivamente su ordenador personal.

Iker Jiménez mostraba el portátil en plató, ya recuperado, y preguntaba directamente a Nieto qué había ocurrido. El periodista explicó que todo sucedió en un margen de cinco minutos: “Me ausenté un momento para bajar a otra planta y, justo en ese intervalo, entró un individuo de dos metros. Fue directo a mi despacho y se llevó el ordenador y las llaves de mi casa”.

Un robo milimetrado que descarta la casualidad

Lo que más ha desconcertado a los investigadores es la precisión del ladrón. El hombre, de nacionalidad rumana según confirmó Nieto, preguntó primero al conserje dónde estaba la sede de The Objective. Una vez dentro, ignoró carteras, dispositivos y objetos de valor que encontró a su paso: solo buscaba el ordenador del director.

“Mi cartera estaba al lado y no la cogió”, subrayó Nieto, recalcando lo anómalo del suceso. Tras el robo, el medio activó contactos y en apenas tres horas, la Policía Nacional localizó al sospechoso en Coslada, caminando bajo la lluvia con el ordenador dentro de una bolsa de plástico. Las llaves, sin embargo, no aparecieron.

¿Un robo por encargo?

Nieto afirmó que tanto él como los agentes coinciden en una hipótesis: no se trata de un robo común. “Cuando quieres robar un ordenador, lo quitas en la calle o en un campus. No entras en una empresa llena de gente, con cámaras, y vas directo al despacho del director. Esto tiene pinta de encargo”, afirmó con contundencia.

El periodista explicó además que su ausencia del despacho durante apenas cinco minutos sugiere una sincronización que no podía ser casual: “Alguien sabía exactamente cuándo tenía que entrar”.

Preguntado por el contenido del ordenador, Nieto reconoció que podría haber datos valiosos, pero tranquilizó a la audiencia: “Trabajamos con todo encriptado y en la nube. Robar el ordenador no es un drama. Aun así, está claro que buscaban intimidar”.