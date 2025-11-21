Adiós al tabú sobre los detenidos extranjeros: las cifras, en ‘Horizonte’

Horizonte 21 NOV 2025 - 03:02h.

Carmen Porter y Nicolás Rodríguez desglosan en plató los datos oficiales sobre criminalidad en el País Vasco y Cataluña, marcados por una desproporción que el Ministerio del Interior no refleja por igual

Iker Jiménez, sobre la histórica sentencia al fiscal general: “Estamos ante un hecho excepcional que jamás habíamos visto en España”

Compartir







La última entrega de ‘Horizonte’ se adentró en un territorio que, durante años, ha generado debate político y mediático: la proporción de detenidos extranjeros en España y el modo en que las distintas administraciones reportan esos datos.

A raíz de la creciente polémica en redes y en el ámbito institucional, el programa decidió comparar cifras oficiales del País Vasco y Cataluña, dos comunidades donde el peso estadístico de la criminalidad de origen extranjero revela diferencias notables.

Como es habitual cuando el espacio se adentra en datos sensibles, Carmen Porter recurrió al analista del programa, Nicolás Rodríguez, encargado de contrastar y depurar información procedente de informes policiales y del Ministerio del Interior.

La presentadora fue directa desde el inicio: “Hay que dar los datos, hay que dar las nacionalidades y detallar qué tipo de delitos cometen unos y otros”. Ese fue el punto de partida de una exposición que dejó al descubierto dos realidades muy diferentes según qué institución publique las cifras.

País Vasco: una brecha estadística entre Interior y la Ertzaintza

Rodríguez comenzó por el País Vasco, donde señaló una anomalía llamativa: la diferencia entre los datos del Ministerio del Interior y los publicados por la Ertzaintza.

Según explicó, Interior cifró en 7.500 los detenidos, mientras que la policía vasca contabilizó más de 50.000, una diferencia de 43.000 personas. La razón: Interior no publica la cifra de investigados en esta comunidad.

Cuando el analista comparó proporcionalmente población y delitos, la brecha se hizo evidente: De cada 14 residentes, 2 son extranjeros. Pero de cada 14 investigados, 6 son extranjeros. Y de cada 14 detenidos, 9 son extranjeros.

En términos proporcionales, concluyó, “los extranjeros cometen muchos más delitos y son detenidos e investigados con mucha más frecuencia que los españoles”.

En categorías graves (robos con violencia, robos con fuerza, violaciones y homicidios) los porcentajes se disparan aún más: tres de cada cuatro robos con violencia y más de la mitad de los robos con fuerza son atribuidos a personas de origen extranjero.

Cataluña: sin distinción entre detenidos e investigados

El foco se trasladó después a Cataluña, donde Interior no separa detenidos e investigados en sus informes, algo que sí ocurre en el País Vasco. La comunidad presenta una población con tres extranjeros por cada 14 residentes, pero ocho extranjeros por cada 14 detenidos.

En delitos graves, la tendencia vuelve a repetirse: Homicidios (consumados y tentativas): 70% cometidos por extranjeros. Violaciones: 47% por extranjeros, pese a representar solo el 18% de la población.

Rodríguez sintetizó la idea con una fórmula técnica: “Hay una cosa llamada ratio proporcional: divides una variable por otra. Si supera uno, mal asunto... y aquí lo supera en todos los casos”.