Por primera vez, una policía autonómica informa públicamente del origen de los detenidos

La Ertzaintza habla por primera vez públicamente del origen de los detenidos.

El defensor del pueblo vasco estudia esta decisión que, ya en 2011, recomendó evitar al considerarla discriminatoria.

La Ertzaintza habla por primera vez públicamente del origen de los detenidos. El origen del detenido era un dato que hasta ahora se ocultaba deliberadamente. Se daban datos como sexo, edad, antecedentes, pero nunca el lugar de nacimiento. Se hace ahora, dicen, para evitar la estigmatización de determinados colectivos, pero las críticas no se han hecho esperar.

El objetivo es "desmontar con datos el discurso de determinados partidos políticos"

La tabla de la polémica la publica hoy la Ertzaintza difundiendo públicamente el origen de los detenidos en Euskadi. El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha defendido esta decisión en la cadena SER argumentando que el objetivo es "desmontar con datos el discurso de determinados partidos políticos. Estamos, desde el mes pasado, indicando el origen geográfico de las personas que son detenidas por la comisión de delitos. Permanente en el Parlamento debemos facilitar sobre todo al Partido Popular y Vox peticiones de información relativas a algunos tipos de delito con mucho detalle (...) y estos grupos en cuanto reciben esta información la facilitan a los medios de comunicación".

La tabla divide a los delincuentes por su origen

La tabla, está dividida en epígrafes separando, por ejemplo, a los delincuentes en función si son del Magreb, el resto de África, o Latinoamérica… Sin embargo, los delincuentes que han nacido en un país extranjero pero tienen nacionalidad española, siguen siendo considerados extranjeros para contabilizar los delitos.

"Son delitos violentos que muchas veces están relacionados directamente con el nivel económico de las personas. Hay personas que cometen delitos violentos porque necesitan el dinero ya".

El defensor del pueblo vasco estudia esta decisión que, ya en 2011, recomendó evitar al considerarla discriminatoria. En frente, el sindicato mayoritario de la Policía vasca defiende la medida de la Ertzaintza convertida en la primera policía de España en informar sobre la procedencia de los detenidos.