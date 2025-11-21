Horizonte 21 NOV 2025 - 01:07h.

Magistrados de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial y del Foro Judicial Independiente coinciden en que el fallo del Supremo marca un punto de inflexión y refuerza la independencia del Poder Judicial

Iker Jiménez, sobre la histórica sentencia al fiscal general: “Estamos ante un hecho excepcional que jamás habíamos visto en España”

La histórica condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado ha sacudido la vida política, mediática e institucional del país. Mientras los partidos multiplican sus reacciones y en el ámbito jurídico se analizan los matices de un fallo sin precedentes, nunca antes en España ni en Europa un fiscal general en ejercicio había sido condenado por delitos cometidos en su cargo, ‘Horizonte’ quiso escuchar a quienes mejor pueden interpretar este terremoto: los jueces.

El programa conectó en directo con Jesús Villegas, magistrado y miembro de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial (PCIJ), que intervino desde Italia tras adelantar hace solo una semana que el proceso podía desembocar en un desenlace de enorme impacto. Su valoración fue tan contundente como inmediata.

Villegas aseguró seguir “conmocionado” por la dimensión histórica del fallo y afirmó que la principal enseñanza es clara: “El que la hace, la paga, independientemente de su condición”.

El juez confesó que, a nivel personal, siempre tuvo la “convicción moral” de que el fiscal general era culpable, aunque creía realista un escenario absolutorio por la existencia de dudas razonables. Finalmente, explicó, la “concatenación de indicios” y la “lógica interna del caso” llevaron a un resultado que muchos no se atrevían a anticipar.

Sobre la polémica declaración de periodistas en el juicio, Villegas fue tajante: el silencio o la negativa a revelar fuentes “no tenía ningún valor exculpatorio” para el acusado.

Pese al impacto mediático, defendió que la Justicia sale reforzada, porque el fallo demuestra que nadie controla por completo los resortes del Estado: “Pueden criticar al Supremo, pero no pueden subyugarlo”.